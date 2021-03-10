Маск разбогател за день на рекордные $25 млрд

Илон Маск (Фото: Joe Skipper / Reuters)

Основатель SpaceX и сооснователь Tesla Илон Маск разбогател за сутки на рекордную сумму — $25,1 млрд, сообщает Bloomberg.

После этого состояние предпринимателя увеличилось до $174 млрд. Маск остался на втором месте в списке богатейших людей по версии агентства, при этом сократив отрыв от главы Amazon Джеффа Безоса до $6 млрд (состояние последнего составляет $180 млрд по версии Bloomberg).

Маск и Безос с начала года неоднократно сменяли друг друга на первом месте в рейтинге богатейших людей планеты. Впервые Маск возглавил рейтинг 7 января с состоянием $188,5 млрд.

Материал дополняется.