 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Суд в Британии обязал вернуть деньги Внешпромбанка фонду укравших их

Суд обязал Hay Hill Investments, куда фигурант схемы о хищениях у Внешпромбанка вложил часть украденных средств в виде займа, выплатить его фирме, через которую схема осуществлялась. Компания отказывалась, указывая на аморальность
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Отделение королевской скамьи британского Высокого суда Англии и Уэльса обязало местную компанию Hay Hill Investments Ltd выплатить долг американскому фонду BG Atlantic Inc. вопреки доводу первой, что деньги были изначально украдены в России. Это следует из документа, размещенного в базе.

Суд постановил, что его задача — лишь подтвердить законное решение нью-йоркского суда о взыскании долга по договору займа, а не расследовать десятилетнюю историю происхождения средств.

Ее фигуранты — бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус, осужденная в России за хищение 156 млрд руб. у организации, а также ее бывший бухгалтер Илья Быков. Последний, по утверждениям Hay Hill Investments, которая выступала ответчиком, через серию сделок получил контроль над частью этих средств и вложил их в британскую недвижимость через заем.

Как утверждала Hay Hill Investments, часть похищенных Маркус средств была выведена из России и через цепочку операций попала под контроль Быкова. Он, используя подконтрольную BG Atlantic, вложил деньги в Hay Hill Investments в виде займа в £600 тыс.

Когда заем не был возвращен, BG Atlantic через суд Нью-Йорка взыскала долг, а затем обратилась за принудительным исполнением этого решения в Великобритании. Hay Hill Investments, узнав о криминальном происхождении денег, отказалась платить, заявив, что исполнение такого решения аморально.

Экс-совладельца Внешпромбанка заочно приговорили к 14 годам за растрату
Общество
Георгий Беджамов

По данным следствия, экс-совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов и Маркус, которая приходится ему родной сестрой, в апреле 2009 года создали преступную группу в целях хищения у банка средств. В состав этой группы вошли вице-президент банка Екатерина Глушакова, первый вице-президент Али Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие.

Обвинение установило, что с апреля 2009 года по декабрь 2015 года средства банка, а именно 156 млрд руб. были присвоены путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций. Также осуществлялось списание средств с депозитных счетов клиентов банка без их ведома.

В мае 2017 года Хамовнический суд приговорил Ларису Маркус к девяти годам лишения свободы, позднее Мосгорсуд сократил срок до 8,5 года. В январе 2016 года лицензия у Внешпромбанка была отозвана. Беджамов в апреле 2016 года был задержан полицией Монако, однако местные власти отказались экстрадировать его в Россию, и он уехал в Великобританию.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Георгий Недогибченко, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания хищение Внешпромбанк
Материалы по теме
Суд в Лондоне обязал Коломойского выплатить $1,9 млрд по делу Приватбанка
Бизнес
Суд Лондона признал россиянина виновным по делу о столкновении судов
Политика
Лондон оштрафовал Банк Шотландии за нарушение санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Разведка Эстонии признала отсутствие у России планов нападать на НАТО Политика, 17:03
Лавров рассказал о поведении Зеленского после встречи с Путиным Политика, 17:03
Бывшего пиар-менеджера «Роснефти» приговорили по делу «держиморды» Общество, 16:57
Суд в Британии обязал вернуть деньги Внешпромбанка фонду укравших их Бизнес, 16:53
Минпросвещения изменит перечень разрешенных учебников в школах России Общество, 16:48
Резервная линия питания Запорожской АЭС отключена после обстрела Политика, 16:45
Госдума приняла в первом чтении новый пакет мер против мошенников Общество, 16:41
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
По подозрению в убийстве экс-главы ВФЛА Балахничева задержали его сына Спорт, 16:39
Не ошибка личности, а сбой в картине влияния: как извлечь урок из провала Образование, 16:39
Госдума приняла в первом чтении ограничение по числу банковских карт Инвестиции, 16:38
Над Россией за два часа уничтожили 44 дрона Политика, 16:37
В МИД допустили возобновление работы генконсульства США в Екатеринбурге Политика, 16:32
Итальянская фигуристка взяла на Олимпиаду талисман погибшей коллеги Спорт, 16:31
Трамп пригрозил сорвать открытие моста из Канады. Что известно о проекте Политика, 16:30