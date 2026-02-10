Суд в Британии обязал вернуть деньги Внешпромбанка фонду укравших их
Отделение королевской скамьи британского Высокого суда Англии и Уэльса обязало местную компанию Hay Hill Investments Ltd выплатить долг американскому фонду BG Atlantic Inc. вопреки доводу первой, что деньги были изначально украдены в России. Это следует из документа, размещенного в базе.
Суд постановил, что его задача — лишь подтвердить законное решение нью-йоркского суда о взыскании долга по договору займа, а не расследовать десятилетнюю историю происхождения средств.
Ее фигуранты — бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус, осужденная в России за хищение 156 млрд руб. у организации, а также ее бывший бухгалтер Илья Быков. Последний, по утверждениям Hay Hill Investments, которая выступала ответчиком, через серию сделок получил контроль над частью этих средств и вложил их в британскую недвижимость через заем.
Как утверждала Hay Hill Investments, часть похищенных Маркус средств была выведена из России и через цепочку операций попала под контроль Быкова. Он, используя подконтрольную BG Atlantic, вложил деньги в Hay Hill Investments в виде займа в £600 тыс.
Когда заем не был возвращен, BG Atlantic через суд Нью-Йорка взыскала долг, а затем обратилась за принудительным исполнением этого решения в Великобритании. Hay Hill Investments, узнав о криминальном происхождении денег, отказалась платить, заявив, что исполнение такого решения аморально.
По данным следствия, экс-совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов и Маркус, которая приходится ему родной сестрой, в апреле 2009 года создали преступную группу в целях хищения у банка средств. В состав этой группы вошли вице-президент банка Екатерина Глушакова, первый вице-президент Али Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие.
Обвинение установило, что с апреля 2009 года по декабрь 2015 года средства банка, а именно 156 млрд руб. были присвоены путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций. Также осуществлялось списание средств с депозитных счетов клиентов банка без их ведома.
В мае 2017 года Хамовнический суд приговорил Ларису Маркус к девяти годам лишения свободы, позднее Мосгорсуд сократил срок до 8,5 года. В январе 2016 года лицензия у Внешпромбанка была отозвана. Беджамов в апреле 2016 года был задержан полицией Монако, однако местные власти отказались экстрадировать его в Россию, и он уехал в Великобританию.
