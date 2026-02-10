Суд в Москве решил, что «первое слово дороже второго»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Арбитражный суд Московского округа при вынесении решения по кассационной жалобе в своем постановлении официально сослался на принцип: «первое слово дороже второго». Документ размещен в базе суда.

Решение было принято в рамках рассмотрения разбирательства между энергокомпанией «ПКФ «ТСК», АО Невский завод, ООО НПО «Промконтроль» и другими ответчиками. Иск подало «ПКФ «ТСК», «Промконтроль» — главный ответчик, а остальные стороны участвуют в разбирательстве как третьи лица без своих требований. Истец, то есть «ПКФ «ТСК» — покупатель оборудования, которое стало предметром спора, а «Промконтроль» — его поставщик.

В 2021 году стороны заключили договор, по условиям которого «Промконтроль» обязался поставить набор измерительных инструментов, выполнить определённые работы и оказать услуги за плату. Стороны выполнили свои обязательства, но при приемке АО "Невский Завод", который был конечным покупателем товара, нашел у оборудования недостатки и отказался его принять.

«ПКФ «ТСК» уведомила «Промконтроль» об этом. Часть недостатков в отношении документации к оборудованию последний устранил. Однако технические дефекты, как заявил поставщик, исправить было невозможно из-за политической ситуации, так как ремонт оборудования производится в сервисном центре во Франции.

Суд не согласился с доводом поставщика оборудования о том, что, поскольку оно находилось в распоряжении покупателя, ответчик не имел реальной возможности определить характер недостатков. Впоследствии, получив оборудование от покупателя, поставщик визуально определил, что недостатки — это не брак, а результат неправильной эксплуатации оборудования.

«Тот факт, что ответчик до осмотра оборудования предложил соразмерно снизить цену товара, в совокупности с иными представленными в материалы дела доказательствами, не свидетельствует о признании вины с его стороны. Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго», — говорится в судебном постановлении.

