NYT раскрыла «политические капризы» Китая, мешающие научному развитию

Научный прогресс в Китае сдерживается политическим контролем, пишет NYT. Публично власти призывают развивать технологии, но вместе с тем, замечают аналитики, провоцируют гигантские потери крупнейших технологических компаний

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Коммунистическая партия Китая предпочитает контроль экономическому росту и готова расправиться с технологическими компаниями, если те приобретают чрезмерно большое влияние в глазах Пекина, пишет New York Times (NYT).

Издание называет такую ситуацию «политическими капризами», которые наряду с жесткой корпоративной культурой мешают воплощению потенциала выпускников китайских вузов.

«В Китае много молодых, энергичных и талантливых исследователей и инженеров. Я не думаю, что в этом плане между Китаем и США существует большой разрыв в уровне образования, особенно в области искусственного интеллекта. Однако в действительности ограничения проявляются в других аспектах», — сказал профессор электротехники и вычислительной техники в Университете Дьюка Иран Чен.

Крупнейшие технологические компании Китая потеряли более $1 трлн за два года в связи с ужесточением властями страны регулирования в этом секторе, подсчитала Refinitiv в 2023 году. Эта сумма эквивалентна всей экономике Нидерландов. Ant Group, дочерняя компания Alibaba, в 2020-м отсрочила первичное публичное размещение акций (IPO) на $37 млрд. Аналитики называют это решение первым следствием масштабных репрессий со стороны регуляторов против технологических компаний, чьи капитал и влияние стремительно увеличивались. Сооснователь Alibaba Джек Ма в последние годы исчез из публичного поля, это произошло после критики в адрес правительства.

Как пишет NYT, даже в частных компаниях стоит ориентация на быстрые результаты, это привело к появлению широко распространенного стереотипа, что китайские специалисты эффективнее улучшают чужие разработки, чем создают собственные.

На это жаловался Лян Вэньфэн, создатель нейросети DeepSeek, отметивший в прошлом году недооценку наличия «лучших талантов» в Китае. «Поскольку на общественном уровне происходит так мало серьезных инноваций, у них нет возможности получить признание», — сказал он. Лян Вэньфэн акцентировал внимание, что основная команда разработчиков DeepSeek получила высшее образование в Китае, что контрастирует со многими другими компаниями страны, которые зачастую ищут специалистов среди учившихся за границей.

В последние годы на лидирующие позиции в правящей партии Китая вошло новое поколение политиков, имеющих опыт в аэрокосмической отрасли, искусственном интеллекте и других стратегически важных областях, заметила The Wall Street Journal. На их долю приходится почти 40% мест в Центральном комитете партии — 81 из 205. «Мы должны рассматривать науку и технологии как нашу главную производительную силу, таланты как наш главный ресурс, а инновации как наш главный двигатель роста», — заявил председатель Си Цзиньпин.