Каир предоставит ЛУКОЙЛу права на разработку концессии в Суэцком заливе
Правительство Египта распорядилось предоставить ЛУКОЙЛу права на разработку концессионного участка South Valley El-Sahl в западной части Суэцкого залива, сообщает издание Al Mal со ссылкой на высокопоставленные источники.
По его данным, ЛУКОЙЛ договорился с Министерством нефти и минеральных ресурсов страны и египетской нефтегазовой компанией Ganope (South Valley Egyptian Petroleum Company).
РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.
На прошлой неделе кабинет министров Египта одобрил ряд проектов по разработке нефтяных и газовых месторождений с зарубежными компаниями на сумму $225,3 млн, в том числе на территории Западной пустыни и Северного Синая.
ЛУКОЙЛ реализует в Египте еще несколько проектов. В их числе: Мелейя (Западная пустыня), доля компании составляет 24%; West Esh El-Mallaha в Восточной пустыне; WEEM Extension (участок вплотную прилегает к WEEM с северо-востока), в котором выступает оператором с долей 50%.
«Они хорошие партнеры, и они хотят наращивать бизнес в Египте, они обсуждают новые концессионные участки», — говорил о ЛУКОЙЛе в марте 2024-го министр нефти и природных ресурсов страны Тарек Эль-Молла. Российский посол Георгий Борисенко со своей стороны заявлял о заинтересованности Каира в сотрудничестве с российскими компаниями.
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