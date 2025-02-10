Кемеровский губернатор рассказал об угрозе выживанию угольной отрасли

Жители Кузбасса покупали уголь по ценам вдвое ниже рыночных, но сейчас промышленники не могут давать прежние скидки на уголь повышенного качества. Региональные власти просят федеральной помощи и действий международного уровня

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Угольная промышленность испытывает огромные трудности, многие предприятия закончили минувший год с убытками, сообщил в телеграм-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

«Стоит вопрос о выживании отрасли в целом. В этой связи угольщики уже не могут давать такие скидки на сортовой уголь, иначе не смогут выплачивать вовремя зарплату шахтерам, платить налоги в бюджет, рассчитываться с контрагентами», — написал глава региона.

Губернатор напомнил, что жители Кузбасса долгое время получали обычный уголь по льготной цене, которая была существенно ниже стоимости для других покупателей. Для покрытия этой разницы из областного бюджета ежегодно выделяют 1,5 млрд руб. Но сортовой уголь (проходит просеивание) стоит дороже, а значит разница между его стоимостью и фиксированной платой населения становится еще больше, пояснил Середюк. Он пояснил, что прежде, когда угольные компании работали с положительной рентабельностью, властям удавалось согласовать скидки на сортовой уголь, а убытки угольная отрасль закрывала сама.

«Мы ищем решение, чтоб восстановить поставки сортового угля тем, кто его получал ранее. Ситуацию решим до конца марта», — пообещал губернатор.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Необходимы решения международного уровня в связи с масштабами кризиса, призвал глава правительства Кемеровской области Андрей Панов. Он предложил добиться отмены импортных пошлин на российский уголь в других странах, а также договориться с властями Китая и Индии относительно счетов в банках этих государств, которыми смогут воспользоваться российские угольные производители, в том числе подсанкционные.

Почти каждый пятый дом (17%) в Кузбассе отапливается печью, на эти цели требуется около 1,7 млн т угля в год. Для жителей региона стоимость угля составляет менее половины от рыночной.

«Эти предложения при грамотной их реализации помогут угольной отрасли пережить кризис с минимальными потерями для угольных регионов, но нужна помощь от федерального центра», — заключил Панов.

«Продаются остатки сортового угля, поставленного в прошлом году, по ценам, регулируемым РЭК Кузбасса, но без дотирований из бюджетных средств. Единственный поставщик сортового угля, АО «Кузбасская топливная компания», производство сортовых углей в этом году не планирует из-за тяжелого экономического положения компании», — сообщило в начале февраля кемеровское министерство угольной промышленности.