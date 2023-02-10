Власти выделят ₽15 млрд на перевод котельных с мазута на пеллеты

Президент Владимир Путин поручил правительству выделить 15 млрд руб. в ближайшие два года на перевод мазутных котельных на древесные пеллеты. Экспорт пеллет резко сократился из-за западных санкций

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На совещании в Архангельске по вопросам развития лесопромышленного комплекса президент Владимир Путин поручил правительству выделить 15 млрд руб. на перевод мазутных котельных на древесные пеллеты.

«Предлагаю в ближайшие два года выделить не менее 15 млрд руб. инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных. <...> Имею в виду их перевод на топливные гранулы, пеллеты», — сказал Путин, передает корреспондент РБК. По словам президента, источник выделения этих дополнительных средств есть, «Министерство финансов знает об этом».

В начале совещания Путин напомнил, что в 2022 году российские лесопромышленные предприятия «столкнулись с серьезными вызовами»: «Ухудшилась в целом мировая конъюнктура рынка деревообработки — это, пожалуй, самая главная причина. Да и, как мы знаем, европейский рынок закрылся для наших компаний. В итоге все это привело к снижению производства в отрасли». Поэтому, по его словам, необходимо, поддержать компании, которые уже инвестировали и продолжают вкладывать средства в глубокую переработку леса, в том числе в Северо-Западном федеральном округе, и расширить использование биотоплива (пеллет) в жилищно-коммунальной сфере.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, также выступавший на совещании, подтвердил, что из-за западных санкций в России, особенно на северо-западе, образовался избыток мощностей по пеллетам, которые создавались преимущественно под европейские рынки. «Мы проработали c Минстроем возможность перевода муниципальных мазутных котельных на этот экологичный вид биотоплива. Необходимое оборудование у нас производится», — сказал он. По его словам, Минпромторг и Минстрой «видят потенциал» как минимум по 60 котельным для такого перевода.

Путин подчеркнул, что речь должна идти только о тех случаях, когда такой переход является экономически обоснованным и целесообразным. «Здесь имеет смысл фиксировать условия поставок [пеллет] «вдолгую», что даст компаниям ЖКХ стабильные закупочные цены, а производителям биотоплива обеспечит объемы сбыта», — добавил он.