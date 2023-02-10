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Абрамченко заявила о сокращении незаконных рубок леса в 1,6 раза

Вице-премьер Абрамченко: объем незаконных рубок древесины сократился в 1,6 раза
Объем незаконных рубок древесины в России за последние два года снизился в 1,6 раза, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Для этого был принят ряд «системных мер» для повышения прозрачности отрасли, включая цифровизацию
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

За последние два года, с 2020 по 2022 год, объем незаконных рубок древесины в России сократился в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса, которое президент Владимир Путин проводит в пятницу, 10 февраля, в Архангельске.

За это время незаконная вырубка сократилась с 1,1 млн до 0,7 млн куб. м, уточнили РБК в аппарате Абрамченко.

О необходимости новых мер по борьбе с незаконной вырубкой леса Путин заявил в сентябре 2020 года на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса. «Хочу заострить внимание на такой застарелой, но до конца так и не решенной до сих пор проблеме, как незаконные рубки, — сказал тогда он. — Мы системно боремся с этими преступлениями, однако нужно не просто последовательно вести эту работу. Здесь необходимы качественно новые, более эффективные, современные и, главное, результативные подходы».

Вице-премьер рассказала как раз о таких новых подходах. По ее словам, до недавнего времени никто не контролировал движение древесины от делянки до производства и вывоза ее за пределы страны. Сейчас эта проблема решается через цифровизацию отрасли: на первом этапе была модернизирована отраслевая информационная система «ЛесЕГАИС». С прошлого года в этой системе должны формироваться электронные сопроводительные документы, необходимые на каждом этапе движения древесины: если в ней нет подтверждения легальности происхождения партии древесины, то ее реализация и перемещение невозможны.

В итоге в системе «ЛесЕГАИС» уже сформировано более 7,5 млн таких электронных сопроводительных документов, сказала Абрамченко. К тому же за полтора года в ней было зарегистрировано более 480 тыс. складов и более 50 тыс. производств. «До внедрения этих сервисов было неизвестно, сколько таких объектов в стране и где они расположены», — призналась чиновница.

К тому же был усилен контроль за реализацией древесины региональными и муниципальными учреждениями. Теперь они могут ее продавать только с использованием биржевых механизмов. Это позволило вдвое увеличить стоимость 1 куб. м древесины, заготовленной при лесохозяйственных мероприятиях, снизить коррупционные риски, увеличить в 2022 году доходы бюджетных учреждений на 2,5 млрд руб., сообщила вице-премьер. С 2023 года требование о реализации древесины через биржу распространяется и для федеральных учреждений.

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Год назад Минприроды по поручению Абрамченко подготовило концепцию законопроекта об осуществлении федерального государственного контроля за лесом, предложив выделять Федеральному агентству лесного хозяйства (Рослесхозу) на эти цели 4,75 млрд руб. ежегодно. «Для контроля за оборотом древесины Рослесхоз наделен дополнительными полномочиями. Раньше такого вида надзора вообще не существовало», — рассказала Абрамченко президенту.

«За два года реформа лесного комплекса позволила не только существенно сократить нелегальную заготовку, но и добиться важнейшей цели — баланса сохранения и использования леса», — заключила она. По ее данным, впервые за 20 лет годовой показатель лесовосстановления превышает площадь вырубленных и погибших насаждений на 25%.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Лес Виктория Абрамченко Владимир Путин
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