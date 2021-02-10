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Бизнес ,  
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«Транснефть» высказала опасения о национализации своей белорусской «дочки

В компании считают дискриминацией новый экологический налог, который ввели белорусские власти
BRENT BR-3.21 $61,45 +1,54%
«Транснефть» TRNFP ₽145 500 -0,68% Купить
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В «Транснефти» считают, что нынешние действия белорусских властей могут привести к банкротству и последующей национализации унитарного предприятия «Запад-Транснефтепродукт» — компании, которая осуществляет транзит нефти в направлении Украины и Литвы. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

Он объяснил такие опасения множеством признаков, в том числе появлением экологического сбора и увеличением налоговой нагрузки: в Белоруссии ставку налога на прибыль подняли с 18 до 50%. Последний шаг Демин назвал дискриминационным, поскольку под его действие попадает лишь «Запад-Транснефтепродукт», а на компании белорусского происхождения не распространяется.

«Повышение тарифа на транспортировку нефтепродуктов по территории Белоруссии может повлечь отток транзитных объемов с применением альтернативных видов транспорта и маршрутов, что приведет еще к большему падению показателей экономической деятельности «Запад-Транснефтепродукта», — предупредил Демин. По прогнозам «Транснефти», убыток этого предприятия в 2021–2024 годах может составить 700–800 млн руб. в год, а дефицит денежных средств на конец 2024 года прогнозируется в объеме 1,5 млрд руб.

Позднее Демин подтвердил РБК, что, если ситуация не изменится, предприятие ждет национализация или глубокая заморозка его работы.

Ранее генеральный директор «Запад-Транснефтепродукта» Владимир Леонов заявил агентству Sputnik, что в компании рассматривают различные варианты дальнейшей работы, вплоть до приостановки деятельности.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

«С введенной дополнительной налоговой нагрузкой транспортировка нефтепродуктов становится непривлекательной. Мы предлагаем белорусским коллегам внести изменения в президентский указ, исключив из него организации, осуществляющие транспортировку нефтепродуктов транзитом магистральными трубопроводами по территории Беларуси, либо существенно снизив налоговую нагрузку для данных организаций путем уменьшения экологического налога, включения его в расходы, учитываемые при налогообложении, а также снижения ставки налога на прибыль», — заявил Леонов.

Авторы
Артем Филипенок, Людмила Подобедова
Белоруссия Транснефть национализация
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