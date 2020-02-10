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Бизнес ,  
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В Москве впервые с 2014 года выросли темпы открытия торговых центров

В Knight Frank ожидают сохранения положительной динамики и в этом году, но предупреждают, что резкое увеличение числа новых объектов может сказаться на ставках аренды
Фото: Demian Stringer / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В прошлом году в Москве было открыто восемь новых торговых центров с общей арендной площадью 234,3 тыс. кв. м. Такие цифры привела в своем исследовании международная консалтинговая компания Knight Frank (есть в распоряжении РБК). Ее эксперты отметили, что впервые с 2014 года объем нового предложения продемонстрировал положительную динамику относительно прошлого года. Рост составил 73%.

При этом авторы отчета указывают, что 45% от общего объема ввода новых торговых площадей пришлось на торговый центр «Саларис». Остальные объекты — ТЦ «Галеон», ТЦ «Гавань», ТЦ «Ангара», аутлет премиального сегмента Novaya Riga Outlet Village, мебельный торговый центр «Гранд Юг», а также вторые фазы объектов ТРЦ «Южный» и дисконт–центра «Орджоникидзе 11».

В Knight Frank отметили, что в следующем году новых торговых центров в столице может стать еще больше, а их арендопригодная площадь составит около 1 млн кв. м. Объясняется это в том числе тем, что открытие некоторых объектов было перенесено с 2019 года. Крупнейшими из них могут стать ТЦ на Ярославском шоссе, а также ТЦ «Город Косино».

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При этом аналитики отмечают, что поскольку арендные кампании по-прежнему требуют больших временных затрат, вполне возможно, что сроки открытия ряда объектов придется перенести на 2021 г. Однако, как отметила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, «если хотя бы 60% от заявленного объема случится, то это будет рекордный ввод торговых площадей за последние 5-6 лет».

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При этом она допустила, что объем нового предложения может повлиять на рост вакансии и ставок аренды в объектах, которые давно экспонируются на рынке». Пока серьезных изменений в этом плане не наблюдается. Для операторов торговой галереи ставка операционных расходов в прошлом году составила 6 000-10 000 руб./кв. м в год, для якорных арендаторов — 1 500-3 000 руб./кв. м/год.

Автор: Артем Филипенок
Теги: торговая недвижимость, Knight Frank
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