Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах

Минфин предложил из соображений экономической безопасности перевести расчеты гражданской авиации в рубли. Изменение валюты предлагается и для роялти — платежей иностранных перевозчиков за пользование воздушным пространством России

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Минфин предложил перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов. С таким предложением министерство обратилось в правительство в октябре 2019-го, рассказали РБК федеральный чиновник и источник в одном из профильных ведомств. Решения по данному вопросу пока не принято, уточнил РБК один из собеседников.

Инициатива Минфина последовала после заседания Межведомственной комиссии Совбеза по безопасности в экономической и социальной сфере, уточнил один из собеседников РБК. Представитель Совбеза перенаправил запрос РБК в правительство. В пресс-службе Минфина отказались от комментариев. РБК направил запросы в Минтранс и пресс-службу правительства.

Минфин руководствуется «соображениями экономической безопасности страны», поясняет позицию министерства источник РБК в одном из профильных ведомств. «Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.

В случае невозможности перевода в рубли платежей за лизинг иностранных самолетов — для таких расчетом Минфин допускает оплату в евро, уточняет собеседник РБК. Но если самолет был произведен в России, то проведение лизинговых платежей возможно только в рублях. Также предлагается переводить в рубли аэропортовые тарифы и сборы за аэропортовое обслуживание для иностранных авиакомпаний (в России российские авиакомпании расплачиваются с аэропортами в рублях).

Кроме того, рассматривается вопрос по изменению валюты роялти — платежей для иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства России, говорит источник РБК. «Аэрофлот» получает такие компенсационные сборы за полеты по транссибирскому, трансполярному и трансазиатскому маршрутам, они составляют около $600–800 млн в год.