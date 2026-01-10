 Перейти к основному контенту
Бизнес
NYT узнала, что Сергей Брин переносит свой бизнес из Калифорнии в Неваду

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж перевозят свой бизнес из Калифорнии в Неваду. Это связано с новой инициативой об единовременном налоге для миллиардеров, узнала NYT

Сооснователь Google Сергей Брин начал выводить часть своих бизнес-структур из Калифорнии, следуя примеру другого основателя компании Ларри Пейджа. Как сообщает The New York Times, за 10 дней до Рождества ряд структур, связанных с Брином, прекратили деятельность Калифорнии или были перерегистрированы за пределами штата.

Семь из них были переведены в Неваду, в том числе компании, связанные с управлением суперъяхтой Брина и его долей в частном авиационном терминале в международном аэропорту Сан-Хосе. Ранее более 45 компаний, аффилированных с Ларри Пейджем, также подали документы о прекращении деятельности в Калифорнии или смене юрисдикции, пишет газета. Кроме того, траст, связанный с Пейджем, приобрел особняк в Майами за $71,9 млн.

Совместная структура, управляемая Брином и Пейджем, также «переехала» из Калифорнии в Неваду в канун Рождества. По данным Forbes, совокупное состояние двух основателей Google превышает $518 млрд, что делает их действия особенно заметными на фоне дискуссий о налоговой политике штата.

Эксперты связывают происходящее с инициативой о введении в Калифорнии разового налога в 5% на активы миллиардеров с состоянием более $1 млрд. В случае одобрения инициативы на референдуме в ноябре налог будет применяться ретроспективно к резидентам штата с рассрочкой выплаты на пять лет.

Несмотря на сокращение корпоративного присутствия, Брин и Пейдж по-прежнему владеют недвижимостью в Калифорнии и остаются членами совета директоров Alphabet, говорится в публикации. Представитель Сергея Брина отказал изданию в предоставлении комментариев, Google и представители Ларри Пейджа на запросы газеты не ответили.

Маск заявил, что своими налогами сломал компьютер налоговой службы США
Бизнес
Илон Маск

Под налогооблагаемое имущество подпадают активы, такие как бизнесы, ценные бумаги, акции, интеллектуальная собственность, коллекционные предметы и другое, тогда как недвижимость, пенсионные счета и некоторые виды имущества исключены из перечня, говорится на сайте властей штата Калифорния. Авторы инициативы считают, что она может привлечь порядка $100 млрд на финансирование системы здравоохранения, образования и социальных программ, отмечается в экспертном заключении местных университетов.

По данным Financial Times, инициатива пока требует сбора достаточного количества подписей для попадания в бюллетень, но уже вызвала широкую дискуссию. Так, сторонники считают ее способом справиться с бюджетным кризисом, а критики предупреждают о возможном оттоке богатых жителей и инвестиций из Калифорнии.

Основатель Tesla Илон Маск еще в 2020 году разочаровался в Калифорнии и перевез бизнес в Техас. Свое решение он объяснял высокими налогами.  

Валерия Доброва
Сергей Брин Google бизнесмен Калифорния США налоги
Сергей Брин фото
Сергей Брин
предприниматель, сооснователь Google
21 августа 1973 года
