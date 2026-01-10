NYT узнала, что Сергей Брин переносит свой бизнес из Калифорнии в Неваду

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж перевозят свой бизнес из Калифорнии в Неваду. Это связано с новой инициативой об единовременном налоге для миллиардеров, узнала NYT

Сооснователь Google Сергей Брин начал выводить часть своих бизнес-структур из Калифорнии, следуя примеру другого основателя компании Ларри Пейджа. Как сообщает The New York Times, за 10 дней до Рождества ряд структур, связанных с Брином, прекратили деятельность Калифорнии или были перерегистрированы за пределами штата.

Семь из них были переведены в Неваду, в том числе компании, связанные с управлением суперъяхтой Брина и его долей в частном авиационном терминале в международном аэропорту Сан-Хосе. Ранее более 45 компаний, аффилированных с Ларри Пейджем, также подали документы о прекращении деятельности в Калифорнии или смене юрисдикции, пишет газета. Кроме того, траст, связанный с Пейджем, приобрел особняк в Майами за $71,9 млн.

Совместная структура, управляемая Брином и Пейджем, также «переехала» из Калифорнии в Неваду в канун Рождества. По данным Forbes, совокупное состояние двух основателей Google превышает $518 млрд, что делает их действия особенно заметными на фоне дискуссий о налоговой политике штата.

Эксперты связывают происходящее с инициативой о введении в Калифорнии разового налога в 5% на активы миллиардеров с состоянием более $1 млрд. В случае одобрения инициативы на референдуме в ноябре налог будет применяться ретроспективно к резидентам штата с рассрочкой выплаты на пять лет.

Несмотря на сокращение корпоративного присутствия, Брин и Пейдж по-прежнему владеют недвижимостью в Калифорнии и остаются членами совета директоров Alphabet, говорится в публикации. Представитель Сергея Брина отказал изданию в предоставлении комментариев, Google и представители Ларри Пейджа на запросы газеты не ответили.

Под налогооблагаемое имущество подпадают активы, такие как бизнесы, ценные бумаги, акции, интеллектуальная собственность, коллекционные предметы и другое, тогда как недвижимость, пенсионные счета и некоторые виды имущества исключены из перечня, говорится на сайте властей штата Калифорния. Авторы инициативы считают, что она может привлечь порядка $100 млрд на финансирование системы здравоохранения, образования и социальных программ, отмечается в экспертном заключении местных университетов.

По данным Financial Times, инициатива пока требует сбора достаточного количества подписей для попадания в бюллетень, но уже вызвала широкую дискуссию. Так, сторонники считают ее способом справиться с бюджетным кризисом, а критики предупреждают о возможном оттоке богатых жителей и инвестиций из Калифорнии.

Основатель Tesla Илон Маск еще в 2020 году разочаровался в Калифорнии и перевез бизнес в Техас. Свое решение он объяснял высокими налогами.