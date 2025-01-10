Il Sole 24 сообщило о возможной покупке Versace группой Prada
На модном рынке Европы может произойти крупная сделка — по словам источников итальянского издания Il Sole 24 Ore, модный дом Versace готовится к продаже. Возможным покупателем выступает группа Prada.
Versace с 2018 года является частью транснациональной компании Capri Holdings. По данным издания, Capri готова продать Versace вместе с еще одним брендом — Jimmy Choo. Компания направила предложения потенциальным покупателям при участии банка Barclays. Prada изучает предложение.
Prada не единственный претендент на модный дом, среди других сторон, интересовавшихся покупкой, издание называет холдинг семьи Аньелли-Элканн, то (Exor) и компанию Kering.
По состоянию на 2018 год модный дом Versace оценивался примерно в $2 млрд. За эту сумму его купил совладелец Michael Kors Holdings дизайнер Майкла Корса. В 2017 году Корс приобрел производителя обуви Jimmy Choo Plc за $1,2 млрд. После покупки итальянского модного дома компания Michael Kors Holdings Limited была переименована в Capri Holdings Limited в честь итальянского острова Капри. В 2023 году оборот Versace превысил $1,1 млрд, однако развитие компании сдержало снижение мирового спроса, особенно в Китае. Во втором квартале 2024 года оборот, равный $201 млн, снизился на 28,2% по сравнению с предыдущим годом. Операционный убыток составил $3 млн.
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