Минцифры предложило госорганам общаться с бизнесом через «Госуслуги»

Бизнес будет отвечать на запросы госведомств через «Госуслуги», а если запрашиваемые данные уже есть в системе, их выдадут автоматически, предложило Минцифры. Эксперты указали на риски для коммерческой тайны

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минцифры предложило перевести все официальные запросы от государственных ведомств к частным компаниям и ответы на них на портал «Госуслуги». Инициатива направлена на согласование в объединения «Деловая Россия», «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут «Ведомости».

Готовящийся механизм позволит избежать дублирования сведений при запросах госорганов у бизнеса, но пока ведется предпроектная проработка такого механизма, а потому говорить о новой схеме взаимодействия пока преждевременно, предупредили в министерстве.

Согласно новому алгоритму, запрос госведомства будет формироваться в личном кабинете по шаблону из спецсправочника, а вся информация и ответы компаний будут храниться на платформе «Гостех» в специально созданном хранилище, сообщил источник газеты. Если в хранилище уже есть отчет о предоставлении таких сведений, то его автоматически выгрузят для ответа на запрос в рамках «переиспользования данных», аналогично будет переадресовываться информация из иных информационных государственных систем, если там есть требуемые сведения. Если же данные прежде не запрашивались, то компании придет уведомление о необходимости их предоставить в личном кабинете.

Предложенный механизм нашел поддержку в «Деловой России». Там рассудили, что схема позволит упорядочить взаимодействие органов власти и бизнеса и сократить количество запрашиваемых сведений, а также поможет «исключить запросы от госорганов на предоставление данных в заведомо неисполнимые сроки, что в настоящий момент случается довольно часто».

Деловые объединения обратили внимание на риски сбоев «Госуслуг», подобные случаи учащаются в случае массового направления значительного объема данных. На это указала вице-президент «Деловой России» Нонна Каграманян в ответном письме в Минцифры. Бизнесмены выдвинули идею создания специальной информационной системы под эти задачи. В организации малого и среднего бизнеса поступает в месяц не менее 10–15 запросов от госорганов, в компании большего размера могут направляться сотни запросов ежемесячно, пояснила Каграманян. Причем это вредит достоверности сведений — за один-два рабочих дня затруднительно обработать большой массив данных.

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На риски указывают и эксперты. Любые попытки аккумулирования значительного объема информации в одной базе связаны с угрозой серьезных последствий при несанкционированном доступе, считает глава Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Она заявила изданию, что в случае с платформой «Гостех» происходит не просто «сгруз» информации в одну базу, а объединение многих разных технологических компонентов на одной технологической основе.

У предложенного алгоритма есть риски безопасности данных и разглашения коммерческой тайны, соглашается доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова Анатолий Колесников. Однако, по его мнению, с упорядочением процесса опасность будет уменьшаться, так как системой будет управлять один оператор, что конкретизирует ответственность.

Поручение оптимизировать передачу сведений от бизнеса в госорганы, исключить дублирование сведений и установить унифицированную форму отчетности дал весной президент Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией».