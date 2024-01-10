 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Бизнес ,  
0 

Минцифры предложило госорганам общаться с бизнесом через «Госуслуги»

«Ведомости»: Минцифры предложило госорганам общение с бизнесом через «Госуслуги»
Бизнес будет отвечать на запросы госведомств через «Госуслуги», а если запрашиваемые данные уже есть в системе, их выдадут автоматически, предложило Минцифры. Эксперты указали на риски для коммерческой тайны
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минцифры предложило перевести все официальные запросы от государственных ведомств к частным компаниям и ответы на них на портал «Госуслуги». Инициатива направлена на согласование в объединения «Деловая Россия», «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут «Ведомости».

Готовящийся механизм позволит избежать дублирования сведений при запросах госорганов у бизнеса, но пока ведется предпроектная проработка такого механизма, а потому говорить о новой схеме взаимодействия пока преждевременно, предупредили в министерстве.

Согласно новому алгоритму, запрос госведомства будет формироваться в личном кабинете по шаблону из спецсправочника, а вся информация и ответы компаний будут храниться на платформе «Гостех» в специально созданном хранилище, сообщил источник газеты. Если в хранилище уже есть отчет о предоставлении таких сведений, то его автоматически выгрузят для ответа на запрос в рамках «переиспользования данных», аналогично будет переадресовываться информация из иных информационных государственных систем, если там есть требуемые сведения. Если же данные прежде не запрашивались, то компании придет уведомление о необходимости их предоставить в личном кабинете.

Минцифры разработало правила предъявления «цифрового паспорта»
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Предложенный механизм нашел поддержку в «Деловой России». Там рассудили, что схема позволит упорядочить взаимодействие органов власти и бизнеса и сократить количество запрашиваемых сведений, а также поможет «исключить запросы от госорганов на предоставление данных в заведомо неисполнимые сроки, что в настоящий момент случается довольно часто».

Деловые объединения обратили внимание на риски сбоев «Госуслуг», подобные случаи учащаются в случае массового направления значительного объема данных. На это указала вице-президент «Деловой России» Нонна Каграманян в ответном письме в Минцифры. Бизнесмены выдвинули идею создания специальной информационной системы под эти задачи. В организации малого и среднего бизнеса поступает в месяц не менее 10–15 запросов от госорганов, в компании большего размера могут направляться сотни запросов ежемесячно, пояснила Каграманян. Причем это вредит достоверности сведений — за один-два рабочих дня затруднительно обработать большой массив данных.

Эпоха потрясений: пугающие прогнозы от гуру бизнеса на 2024 год
Свое дело
Фото:David Dee Delgado / Reuters

00 дней : 00 часов : 00 минут : 00 секунд

Откройте новые возможности в 2024 году

«Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

На риски указывают и эксперты. Любые попытки аккумулирования значительного объема информации в одной базе связаны с угрозой серьезных последствий при несанкционированном доступе, считает глава Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Она заявила изданию, что в случае с платформой «Гостех» происходит не просто «сгруз» информации в одну базу, а объединение многих разных технологических компонентов на одной технологической основе.

У предложенного алгоритма есть риски безопасности данных и разглашения коммерческой тайны, соглашается доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова Анатолий Колесников. Однако, по его мнению, с упорядочением процесса опасность будет уменьшаться, так как системой будет управлять один оператор, что конкретизирует ответственность.

Поручение оптимизировать передачу сведений от бизнеса в госорганы, исключить дублирование сведений и установить унифицированную форму отчетности дал весной президент Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госуслуги Минцифры Деловая Россия
Материалы по теме
Шохин объяснил «странную позицию» бизнеса по «экзотическому» налогу
Бизнес
Forbes узнал о поручениях Путина по итогам встречи с бизнесом в ноябре
Бизнес
Правительство запретило внеплановые проверки бизнеса в следующем году
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22
Путин впервые прилетел на Чукотку Политика, 09:10
Почему акции сервиса доставки из КНР подешевели почти на 50% в США Pro, 09:09
Ефимов сообщил о планах редевеломпента участка на Фирсановском шоссе Город, 09:05
Каникулы закончились. Как настроить себя на работу, когда не хочется Pro, 08:34
Главврач больницы в Днепре сообщил о росте числа тяжелораненых в ВСУ Политика, 08:27
Во Владивостоке более 3 тыс. человек остались без тепла Общество, 08:20
Минцифры предложило госорганам общаться с бизнесом через «Госуслуги» Бизнес, 08:04
Последний день новогодней акции
Успейте оформить подписку со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Почему реформы Милея встретили жесткое противодействие в Аргентине Политика, 08:00
Оставшиеся без отопления жители Электростали разожгли костер на улице Общество, 07:52
Умерла мать Мелании Трамп Политика, 07:38
Украинский дрон сбили над Саратовской областью Политика, 07:31
Как Запад сократил поставки вооружения Украине. Инфографика Политика, 07:00
Число погибших в результате беспорядков в Эквадоре увеличилось до десяти Общество, 06:57
В Индии арестовали главу стартапа по ИИ по обвинению в убийстве сына Общество, 06:47