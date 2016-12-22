Турагентство Travel Card купило долю в операторе подмосковных электричек

Подмосковье продало на аукционе 12,665% акций ЦППК, управляющей пригородными электричками. Покупателем пакета выступило турагентство Travel Card. Сумма сделки составила 1,045 млрд руб.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Правительство Московской области 28 декабря провело два аукциона по продаже 76 акций, или 25,33% Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Пакет продавался двумя лотами по 38 штук (12,665%). Стартовая цена каждого лота — 1,04 млрд руб. Шаг аукциона — 5,2 млн руб.

Удалось продать только один лот (12,665%), следует из материалов ведомства. В тендере участвовали две компании — «Октопасс» (владеет брендом Travel Card) и «Маршрутные системы». В ходе торгов был сделан один шаг, и победителем стал «Октопасс». Пакет был продан за 1,045 млрд руб.

Желающих на еще один лот не нашлось, и второй аукцион был признан недействительным. В министерстве имущественных отношений Московской области пока не ответили на запрос РБК.

ЦППК владеет и управляет электричками в Подмосковье и является крупнейшим оператором пригородного подвижного состава в России. Ежедневно компания перевозит 1,6 млн пассажиров, в 2016 году она обслужила более 540 млн человек, говорится на сайте ЦППК. Крупнейший пакет ЦППК (50% минус две акции) принадлежит Московской пассажирской компании (МПК), которая, по данным «Интерфакса», связана с бизнесменами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Согласно данным базы СПАРК «Интерфакса», совладельцем «Октопасса» является Алексей Поплавский. Компания была зарегистрирована осенью 2017 года, а ее уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основным видом деятельности являются «услуги по бронированию и прочая сопутствующая деятельность». Этой компании принадлежит сайт для организации турпоездок по Подмосковью rutravelcard.ru.

Поплавский подтвердил РБК, что его компания купила долю в ЦППК. Дальнейшие комментарии он обещал предоставить позже. Кроме «Октопасса», согласно СПАРК, бизнесмен является совладельцем еще двух компаний — «Лайтач» (оптовая торговля) и «Периметр чистоты» (занимается клинингом).

«Октопасс» не впервые пытается купить долю в ЦППК. В ноябре 2017 года РЖД выставили на продажу 25% компании. Помимо «Октопасса» на этот пакет претендовали еще две компании, а победителем стали «Маршрутные системы», согласившиеся заплатить 2,286 млрд руб. Эта компания, как и «Октопасс», была зарегистрирована осенью 2017 года, и ее уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Ее владельцем является Артем Ольховский, который, по данным СПАРК «Интерфакса», не связан с транспортным бизнесом.