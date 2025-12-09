На рынке топлива предложили создать интервенционный фонд

Решением кризисных ситуаций на рынке топлива мог бы стать интервенционный фонд, подобный зерновому, считает крупнейший частный трейдер. Развитию торговли нефтепродуктами сейчас также мешает низкая ликвидность на биржах

Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

Российскому рынку топлива стоит рассмотреть создание интервенционного фонда, как на зерновом рынке, считает главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов компании «Пролеум» (крупнейший частный трейдер в России) Андрей Дьяченко. Об этом он заявил в ходе круглого стола по обсуждению дорожной карты развития биржевой торговли нефтепродуктами, прошедшего в Торгово-промышленной палате по инициативе Ассоциации товарных брокеров (АТБ).

Бензиновый кризис 2025 года «вскрыл» наличие на топливном рынке логистической проблемы, которая не решается избытком мощностей по нефтепереработке, объяснил он. А из-за недостаточного производства бензина правительство утвердило ряд мер, направленных на снижений затрат при импорте топлива из других стран. «То есть мы готовы перерабатывать сырье за рубежом, завозить обратно к себе на территорию топливо, компенсируя расходы через демпфирующий механизм. На мой взгляд, этого можно было бы избежать, если бы, как на зерновом рынке, у государства был фонд, который можно использовать в таких нестандартных ситуация и добавлять предложение на рынок», — сказал аналитик.

Такой фонд также обеспечил бы государству возможность выступать промежуточным буфером и изымать с рынка часть объемов в случаях, когда у российских компаний возникают сложности с экспортом нефтепродуктов. Кроме того, длинное транспортное плечо от Урала до Дальнего Востока без государственной помощи формирует излишние издержки для потребителей.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Государственный интервенционный фонд зерна действует с 2001 года. С помощью него государство закупает зерно у производителей, если рынок перенасыщен, тем самым оказывая им поддержку. И наоборот — при низком урожае зерно продается из фонда, стабилизируя его общую стоимость на рынке. Интервенции проходят по фиксированной цене, которую устанавливают Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба. Подобный механизм практикуется также в Канаде, Аргентине, США и др. Интервенционные топливные фонды также есть в других странах, например, в США и Китае. Но и в России о таком механизме говорят не впервые. Как антикризисная мера она активно обсуждалась в 2008-2009 годах, когда создать интервенционный запас нефти и нефтепродуктов на базе Росрезерва предлагал бывший вице-премьер, а ныне глава «Роснефти» Игорь Сечин. В 2011 году вопрос вновь поднял занимавший тогда пост главы правительства Владимир Путин. Обсуждениям предшествовал резкий рост цен на авиакеросин и дизтопливо (более 60% в декабре). Главную сложность в обоих случаях представляло создание резервуарного парка и стоимость хранения топлива.

Предложения по развитию биржевых торгов

Повышение ликвидности срочного рынка. Для повышения ликвидности срочного рынка, которая сейчас недостаточна, необходимо искать дополнительные источники, считает Дьяченко. «Так как в рамках только Петербургской биржи сформировать предложение у нас не получилось, есть предложение партнерского сотрудничества с Московской биржей, на которой представлены все финансовые участники российского рынка. Опыт работы с производными инструментами в России колоссальный. Во многих вопросах он даже даст фору западным площадкам. И вот эта вот коллаборация, возможно, все-таки позволит нам привлечь ликвидность в срочный рынок товарной биржи», — предложил аналитик.

При этом он отметил, что в России большое количество информации на данный момент закрыто из-за сложной ситуации на нефтегазовом рынке и рынке нефтепродуктов. «А эта информация необходима для того, чтобы финансовые игроки могли анализировать хотя бы на месяц вперед и просчитывать свои риски. Но будем надеяться, что эта ситуация не вечная, и нам надо уже сейчас готовиться к периоду, когда все нормализуется», — сказал Дьяченко.

Система национальных промежуточных хабов. Формирование такой системы позволит привлечь в «биржевой стакан» дополнительного к производителям спекулятивного игрока и сделать бенчмарк, формируемый на срочном рынке, более репрезентативным для цен по поставочным контрактам. Кроме того, она позволит решить логистический вопрос. «У нас есть хороший план развития высокоскоростных магистралей. Этот план подписан, и в нем четко обозначены центры агломераций, которые будут развиваться в обозримом будущем. Привязываясь к ним, можно создавать систему нефтебаз и каких-то других буферных составляющих, которые, на мой взгляд, как раз и могут быть теми игроками в стаканах, которые берут на себя риск и выкупают товар, когда цены сильно падают, и перепродают, когда цены взлетают вверх, но нет других продавцов», — объяснил аналитик.

Согласно международному опыту, состоять такие хабы могут как из независимых нефтебаз, так и нефтебаз нефтеперерабатывающих компаний, а также из государственных (резерв, потребности государственных структур), пояснил Дьяченко. При этом допускается, что ВИНКи при наличии экономической целесообразности будут предоставлять свои емкости независимым операторам по договорам хранения. В такой системе с крупнооптового рынка уйдут небольшие и маленькие покупатели. Они перейдут на рынок «мелкого опта», который в свою очередь станет более емким и более конкурентным по предложению, добавил он.

Дьяченко рассказал, что сейчас на российском рынке нефтепродуктов такая буферная составляющая неразвита в достаточной степени, и все торги осуществляются «с колес» в силу исторического наследия в виде избыточных по отношению к внутреннему спросу перерабатывающих мощностей. Это предполагает, что НПЗ в течение месяца собирают заказы с покупателей (на биржевых торгах и по внебиржевых контрактам) и дальше в течение 1-1,5 месяцев работают над выполнением заказа. Если по каким-то причинам завод останавливается или значительно снижает переработку, сроки выполнения заказов сдвигаются, потому что у предприятия нет настолько больших запасов. «Если мы возьмем запасы НПЗ, то их в среднем хватит на пять-шесть дней внутреннего потребления. Если взять действующие нефтебазы — это еще дополнительно порядка 10 дней. То есть у нас «глубина» запасов — на две недели. Это многократно меньше, чем в крупных экономиках», — заключил аналитик.