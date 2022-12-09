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Бизнес ,  
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На крупнейшего производителя трамваев в суд подал его основатель

Экс-совладелец поставщика трамваев решил через суд взыскать с компании задолженность
Феликс Винокур, основатель крупнейшего в России производителя трамваев «ПК Транспортные системы», решил через суд добиться «действительной стоимости» за проданную им в феврале долю в компании. Текущая оценка бизнеса — до ₽20 млрд
Максим Ликсутов (слева), Андрей Бокарев (в центре) и Феликс Винокур (справа) на выставке &laquo;ЭкспоСитиТранс 2014&raquo;
Максим Ликсутов (слева), Андрей Бокарев (в центре) и Феликс Винокур (справа) на выставке «ЭкспоСитиТранс 2014» (Фото: АГН «Москва»)

Основатель, бывший совладелец и экс-президент компании «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) Феликс Винокур подал 6 декабря против нее иск в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки суда. Бизнесмен просит взыскать с компании задолженность «по выплате действительной стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале компании», уточнили РБК в пресс-службе суда.

ПК ТС — крупнейший российский производитель трамваев и троллейбусов и главный их поставщик для столицы. За последние пять лет, с весны 2017 года, компания поставила в столицу 504 новых трамвая (464 трехсекционных «Витязь-Москва» и 40 односекционных «Львенок»), рассказывал летом гендиректор ПК ТС Александр Дубровкин. Компания также будет заниматься сервисным обслуживанием этого подвижного состава в течение 30 лет. В 2021-м ПК ТС выпустила 130 трамвайных вагонов (52% от всего их производства в России). По объемам поставок трамваев в 2020–2022 годах компания заняла пятое место в мире (8% глобального рынка).

Представитель ПК ТС отказался от комментариев, отметив, что на текущей деятельности компании этот иск никак не скажется. Винокур не ответил на запрос. РБК обратился за комментариями в пресс-службу Дептранса.

С чем связаны претензии Винокура

Уроженец украинского Львова Винокур основал ПК ТС в 2013 году, став ее единственным владельцем. В 2014-м 60% компании получил холдинг «Транскомпонент». Последний, в свою очередь, сейчас принадлежит пяти компаниям, принадлежащим основателям «Трансмашхолдинга» (ТМХ, крупнейшего российского производителя рельсового транспорта), — Искандару Махмудову, Андрею Бокареву, Кириллу Липе и Дмитрию Комиссарову, а также бывшему топ-менеджеру Газпромбанка Данияру Камилову.

1 февраля 2022 года оставшиеся у Винокура 40% ПК ТС были переданы самой компании, но условия и другие детали этой сделки не раскрывались. В мае сам бизнесмен отошел от оперативного управления компанией — эти полномочия полностью перешли к Дубровкину, который пришел в ПК ТС в 2014 году.

ТМХ выразил заинтересованность в создании новых трамваев, первый из них был показан руководству холдинга, вспоминал Винокур в начале 2022 года, еще будучи президентом ПК ТС. По его словам, холдинг «поверил» в компанию, «так началась наша любовь и дружба». Этот производитель трамваев входит в ТМХ, заявил в октябре член его совета директоров Михаил Хромов на слушаниях в Госдуме, посвященных состоянию городского общественного электротранспорта. Но представитель холдинга отказался от комментариев по поводу иска Винокура, так как ПК ТС не связана с ним юридически.

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Весь бизнес ПК ТС можно оценить в 10–20 млрд руб. в зависимости от реального состояния материально-технической базы и запасов компании, говорит инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин. Последние пять лет (2017–2021) ее выручка была на уровне 9,1–10,6 млрд руб. (данные СПАРК). Максимальную чистую прибыль компания получила в 2017-м (3,1 млрд руб.), минимальную — в 2021-м (56,5 млн руб.). «В рамках судебного дела, видимо, будет проведена экспертиза (возможно, и не одна), которая подсчитает стоимость доли, на основании которой суд вынесет решение», — напоминает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Сейчас Винокур не в России, утверждают два собеседника РБК, близкие к ПК ТС и ТМХ. РБК направил запрос в «Транскомпонент».

Насколько популярны трамваи в России

В 2021 году трамваи действовали в 60 городах России, суммарная протяженность трамвайных путей превышала 2 тыс. км. В начале 2022 года в эксплуатации находились 6,2 тыс. трамвайных вагона. Из них 59% нужно заменить до 2030 года (оценка Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта), на что потребуется 366 млрд руб.

По словам партнера Strategy Partners Александра Постникова, потребность населения в общественном транспорте, включая трамвайное сообщение, будет увеличиваться с учетом роста стоимости личного автотранспорта и, соответственно, стоимости передвижения в городах.

Однако на фоне международных санкций, введенных против России из-за военной спецоперации на Украине, выполнение контрактов откладывается из-за изменения логистических маршрутов, замечает Постников. Но пока объем производства трамваев не упал (205 вагонов в январе—октябре; рост на 1% к аналогичному периоду 2021 года), добавляет эксперт.

Введенные санкции существенно изменили условия ведения бизнеса, в частности стал другим порядок авансирования поставщиков, говорил в апреле Дубровкин. Если раньше была возможна постоплата или частичная оплата, то теперь большинство партнеров компании соглашаются работать только на условиях полной предоплаты, объяснял топ-менеджер. Но высокая локализация производства трамваев ПК ТС (более 80% на начало 2021 года) является позитивным фактором, указывал он. Практически все проблемы по локализации производства, и компонентов, и самих трамваев решены, заявил Хромов на слушаниях в Госдуме. По его словам, остается проблема только с отдельными компонентами электроники (в первую очередь с микропроцессорными системами). «Это серьезная, общегосударственная проблема, которая будет решаться», — подчеркивал член совета директоров «Трансмашхолдинга».

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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