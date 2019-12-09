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Инвестиции в землю и коммерческую недвижимость вырастут до $3,8 млрд
По итогам 2019 года инвесторы могут потратить на покупку коммерческой недвижимости и земли в России до $3,8 млрд — в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. Рост обеспечен вложениями в землю
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Консалтинговые компании подвели предварительные итоги 2019 года в сфере инвестиций в недвижимость. Аналитики ожидают, что более трети вложений в этом году придется на декабрь.

По оценке партнера Colliers International Станислава Бибика, за 11 месяцев 2019 года инвесторы вложили в коммерческую недвижимость в России $1,3 млрд, а по итогам года этот показатель достигнет $2,32 млрд, что на $77 млн меньше, чем годом ранее. Партнер Cushman & Wakefield Денис Соколов прогнозирует общий объем инвестиций более оптимистично — $2,8 млрд. «Это на $500 тыс. больше, чем в прошлом году, однако недостаточно для того, чтобы наполнить ликвидностью сектор коммерческой недвижимости», — уверен Соколов, добавляя, что ожидает роста инвестиций в 2020 году до $3,3–3,9 млрд.

Но если добавить к этим цифрам данные о сделках с еще не построенными проектами, фактически с землей, то получится другая картина. По оценке CBRE, в недвижимость, землю и строящиеся объекты в России в этом году уже инвестировано $2,6 млрд, а к концу года объем сделок составит $3,8 млрд, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году, говорит руководитель отдела рынков, капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.

Долю иностранных инвестиций в общем объеме сделок в этом году аналитики прогнозируют на уровне 20–30% — это вложения как западных, так и ближневосточных инвесторов. Доля иностранных инвестиций в Москве, по данным Knight Frank, будет на минимальном уровне за последние пять лет — около 10%.

Опрошенные РБК эксперты назвали ключевые тренды рынка недвижимости 2019 года, в частности:

  • В 2019 году инвесторы стали больше тратить на покупку объектов незавершенного строительства (участки с проектами, строящиеся объекты, объекты под редевелопмент), отмечает Ирина Ушакова. Объем инвестиций в такую недвижимость, по ее оценке, может достигнуть 80 млрд руб., что на 34% выше значения 2018 года.
  • По данным управляющего партнера Knight Frank Алексея Новикова, на инвестиции в площадки под девелопмент по итогам года придется около 18% сделок, тогда как в прошлом году этот сектор занимал только 11% (в абсолютных цифрах — 27 млрд и 49 млрд руб. соответственно).
  • Интерес к девелоперским проектам сохранится, свидетельствуют данные исследования PwC «Новые тенденции на рынке недвижимости 2020». В ходе опроса ключевых участников рынка недвижимости большая часть респондентов выбрали основным направлением деятельности в 2020 году именно запуск новых девелоперских проектов (20%).
  • Москва традиционно в последние годы занимала лидирующие позиции по привлечению инвестиций в недвижимость. Однако в этом году, по прогнозу Colliers International, на Москву придется лишь 48% объема сделок в коммерческой недвижимости против 60% годом ранее. Какая именно доля инвестиций в коммерческую недвижимость придется на Петербург, а какая — на другие регионы, в Colliers International пока не раскрывают. По оценке CBRE, среди всех сделок по покупке недвижимости (с учетом земли под девелопмент) на Москву по итогам года придется 56%, на Петербург — 37%. Окончательное распределение долей станет понятно лишь после закрытия нескольких крупных сделок в Петербурге.

Какие еще результаты года назвали основными игроки рынка недвижимости — в материале РБК ПРО.

Теги: недвижимость
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