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Топ-менеджеры Жуковского вошли в число создателей новой авиакомпании
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Топ-менеджеры Жуковского вошли в число создателей новой авиакомпании
Бизнес, 19:47
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Топ-менеджеры Жуковского вошли в число создателей новой авиакомпании
Руководители компании-оператора аэропорта Жуковский участвовали в создании новой чартерной авиакомпании WeGo Air, которая планирует начать полеты весной 2019 года
Аэропорт Жуковский (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В работе по созданию новой авиакомпании — WeGo Air — приняли участие топ-менеджеры АО «Рампорт Аэро», оператора подмосковного аэропорта Жуковский. Об этом РБК рассказали в пресс-службе компании.

«Топ-менеджмент «Рампорт Аэро» принимал участие в работе по созданию авиакомпании WeGo Air», — заявили в пресс-службе. При этом в компании не уточнили, кто именно и в каком качестве участвует в проекте.

Эту информацию подтвердил источник «Интерфакса», знакомый с бизнес-планом проекта.

Авиакомпания под брендом WeGo Air будет специализироваться на международных чартерных рейсах, на первом этапе его парк будет сформирован из четырех среднемагистральных самолетов Airbus A321.

Как ожидается, первый рейс авиакомпания совершит весной 2019 года.

Источник «РИА Новости» рассказал, что сертификат эксплуатанта WeGo Air был приобретен у другой авиакомпании, однако не уточнил деталей. Компания будет базироваться в Жуковском, ее центральный офис — в Москве, техническая поддержка будет осуществляться в Жуковском и в Латвии, уточнил источник агентства.

В августе заместитель гендиректора «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин рассказал, что аэропорт ведет переговоры о запуске около 30 новых рейсов. По словам Солодилина, число международных направлений будет увеличиваться «по мере улучшения переговорных процессов Минтранса с иностранными авиавластями». Представитель аэропорта сообщил РБК, что заявки поданы, но не уточнил конкретных направлений.

Аэропорт Жуковский был открыт 30 мая 2016 года, он стал четвертым международным аэропортом Москвы.

Авторы: Владислав Гордеев, Валерия Комарова.
Теги: Аэропорт Жуковский , авиакомпания , акционеры
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