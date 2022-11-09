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Росавиация приостановила расширенную сертификацию вертолета Ка-62

Глава Росавиации заявил о приостановке работ по расширенной сертификации вертолета Ка-62
Вертолет на 60% состоит из импортных компонентов, сообщили в холдинге «Вертолеты России», это стало причиной приостановки. В холдинге уточнили, что работы по расширенной сертификации планируют завершить в 2025 году
Вертолет Ка-62
Вертолет Ка-62 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Росавиация приостановила работы по расширенной сертификации вертолетов Ка-62 «в силу известных обстоятельств», заявил глава ведомства Александр Нерадько в ходе Вертолетного форума, передает ТАСС.

«Он (вертолет Ка-62. — РБК), конечно, получил сертификат типа ограниченной категории в прошлом году. В настоящее время ведутся дальнейшие работы по проекту. Пока они приостановлены в силу известных обстоятельств, но рассчитываем, что они будут продолжены в ближайшее время», — сказал глава Росавиации.

Позднее на том же форуме директор по продажам гражданской вертолетной техники холдинга «Вертолеты России» Игорь Паньшин пояснил, что причиной приостановки сертификации стало большое число импортных компонентов. «Вертолет в очень высокой степени, примерно на 60%, импортный: лопасти, материал, движки, авионика. Все поставки обрезались, надо полностью все пересмотреть по нему. Смысла его дальше сертифицировать нет», — сказал он. Сертификацию Ка-62, по его словам, планируют завершить в 2025 году. Слова Паньшина приводит газета «Ведомости».

Ка-62 — российский многоцелевой вертолет, разработанный ОАО «Камов» (является частью холдинга «Вертолеты России», который входит в «Ростех). Вертолет может использоваться для грузовых и пассажирских перевозок, спасательных, медицинских и патрульных операций. Его создали на основе военной модификации Ка-60. Вертолет способен перевезти до 2500 кг (примерно 15 человек) на расстояние до 700 км, максимальная скорость его полета — 290 км/ч.

В декабре 2021 года вертолет сертифицировали, через несколько дней после этого его пустили в серийное производство. Как пояснял глава Минпромторга Денис Мантуров, сертификация требуется, чтобы начать поставки российским поставщикам.

В сентябре Минпромторг сообщил, что серийное производство импортозамещенного вертолета Ка-62 планируют начать в 2025 году на Дальнем Востоке.Специалисты заменят системы и агрегатов на отечественные аналоги, говорил Мантуров.

В октябре 2020 года против сотрудников холдинга «Вертолеты России», компании «Камов» и Минпромторга завели три уголовных дела о хищениях при строительстве и конструировании вертолета Ка-62. Сумма хищений, по словам собеседника, составила 3,6 млрд руб.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Росавиация сертификация авиатехники Вертолет Ка-62
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