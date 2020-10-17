ТАСС узнал о возбуждении дел о хищениях при создании вертолета Ка-62

Дела возбуждены против сотрудников холдинга «Вертолеты России», компании «Камов» и Минпромторга, а сумма хищений составила 3,6 млрд руб., сообщил источник агентства

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Следственный комитет России завел три уголовных дела о хищениях при строительстве и конструировании вертолета Ка-62, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела и источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, дела возбуждены против должностных лиц компании «Камов», холдинга «Вертолеты России» и Минпромторга. Сумма хищений составляет около 3,6 млрд руб., передает агентство. Возбуждение дел и сумму предполагаемого ущерба ТАСС подтвердил экс-заместитель генерального директора «Вертолеты России» генерал-лейтенант Николай Грязнов.

«Следствие находится в активной стадии и устанавливает всех соучастников преступной группы, среди которых пока еще не установленные должностные лица [компаний] «Вертолеты России», «Камов» и Минпромторга», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Первое из трех дел о мошенничестве (ст. 159 УК России) возбудили в июле 2019 года, второе — в октябре того же года в ГСУ СК по Московской области, основанием стали материалы проверки прокуратуры Подмосковья и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России, уточнил источник. Третье дело было заведено в сентябре этого года.