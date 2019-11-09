Производители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике

Богачи стали реже покупать яхты на фоне нестабильной экономики, сообщает Bloomberg. Продажи лодок некоторых категорий по сравнению с прошлым годом упали на 7%. Ситуация в индустрии сможет стать еще напряженнее после выборов в США

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Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился на фоне экономической неустойчивости по всему миру, сообщает Bloomberg.

По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в 2019 году производителям яхт удалось продать 102 лодки, тогда как в прошлом году их было 199. Издание отмечает, что на низкий уровень сбыта в этом году повлияли сообщения о торговой сделке между США и Китаем, Brexit в Великобритании и другие новости.

Агентство отмечает, что продажи суперъяхт из некоторых категорий обвались в этом году на 7% по сравнению с прошлым. Многие производители надеются, что причиной для этого стали непогода и запоздалое начало лета на Среднем западе США.

Сотрудник отдел макростратегии в SunTrust Banks Майкл Скорделес считает, что в нынешней ситуации нет никакой необходимости покупать элитную лодку, «если только вы не рыбак». По его мнению, яхты можно рассматривать как барометр состояния экономики, и делать некоторые выводы, если их продажи падают, поскольку деньги на такие вещи люди тратят по собственному желанию, а не из необходимости. Тем не менее он считает, что США смогут избежать рецессии.

Однако в следующем году на фоне выборов американского президента, отмечает Bloomberg, ситуация в индустрии будет более напряженной.