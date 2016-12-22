Bloomberg рассказал о потраченных за год на суперъяхты $3 млрд

В прошлом году состоятельные люди заплатили за суперъяхты, которые почти никогда не окупаются и обходятся в десятки миллионов в год, $3 млрд. Индустрия переживает «драматический поворот» после кризиса

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Рынок яхт переживает подъем, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Superyacht Intelligence Agency.​ За период с начала года по середину октября состоятельные люди купили почти 300 суперъяхт, притом что в 2017 году удалось продать 249 подобных судов.

Суммарная стоимость суперъяхт, проданных в 2017 году, составляет $2,9 млрд — это 21-процентный рост по сравнению с 2016 годом. Всего в мире насчитывается 6,245 тыс. суперъяхт, общая стоимость которых составляет $77,3 млрд, ссылается Bloomberg на данные базы отраслевого ресурса VesselsValue, который подсчитывает стоимость судов в мире.

Для индустрии, которая пережила 90-процентное падение спроса во время финансового кризиса 2008 года, такие показатели роста — это «драматический поворот». Более того, после кризиса сократилось количество верфей, занимающихся их строительством, так как стало меньше потенциальных покупателей.

В прошлом году суммарная стоимость рынка подержанных суперъяхт ​впервые превысила объем рынка новых моделей. Низкие цены привлекают покупателей. Кроме того, состоятельные клиенты становятся моложе, и у них нет желания ждать строительства яхты в течение нескольких лет, пишет Bloomberg.

В отличие от других премиальных активов миллиардеров яхты не являются практичными (как, например, бизнес-джеты, которые превосходят яхты по количеству более чем два к одному). Зарплаты экипажу, траты на топливо, стоянку и обслуживание могут обходиться в 10% от стоимости суперъяхты ежегодно. «На самом деле вы почти гарантированно потеряете деньги при перепродаже», — пишет Bloomberg. Например, 57-метровая яхта «Леди Сара» была продана за $43,9 млн в 2015 году, а в 2018-м — выставлена на продажу за $36 млн.

Но цена перепродажи вряд ли имеет значение для владельцев 25 самых дорогих суперъяхт, подчеркивает агентство. Среди них, например, кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман и владелец «Челси» Роман Абрамович.