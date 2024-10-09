 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Ростех» полностью запустил Ударную ТЭС на Кубани

«Ростех» полностью запустил Ударную ТЭС на Кубани с отечественной турбиной
«Ростех» запустил энергоблок ТЭС «Ударная», теперь эта станция на Кубани выведена на полную мощность. На энергоблоке впервые введена в строй российская турбина большой мощности
Фото: Ростех / Telegram
Фото: Ростех / Telegram

«Технопромэкспорт» (ТПЭ, дочерняя компания «Ростеха») завершил строительство ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае, сообщила компания. Все три энергоблока начали поставлять мощность на оптовый рынок электроэнергии.

Таким образом, официально дан старт работе третьего энергоблока станции, в составе которого впервые использована отечественная турбина большой мощности ГТД-110М. Ее производителем является Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех»). Машина создана на замену импортным энергетическим установкам. Коэффициент полезного действия ГТД-110М — более 36%, «что сопоставимо с лучшими газотурбинными двигателями зарубежного производства», сообщал «Ростех».

Суммарная мощность Ударной ТЭС составляет 560 МВт. «Основой первых двух энергоблоков новой ТЭС являются две высокоэффективные парогазовые установки общей мощностью 450 МВт», — сообщает компания. Эксплуатация первого энергоблока «Ударной» началась 1 марта 2024 года, а второго — 1 апреля. В сентябре 2024 года ТПЭ завершил комплексные испытания генерирующего оборудования третьего энергоблока, отечественная турбина отработала 72 часа на максимальной нагрузке.

«Ранее силовые установки такого класса поставлялись из-за рубежа. Поэтому сегодняшнее событие — вдвойне значимое для отечественной энергетики», — сказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, слова которого приведены в релизе.

Экс-глава «Лужников» возглавил энергостроительную «дочку» «Ростеха»
Бизнес
Александр Пронин

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) также отметили, что полученный при разработке и создании турбины опыт будет полезен всем генерирующим компаниям страны. «Символично и отрадно, что этот путь к технологическому суверенитету в сфере энергомашиностроения начался на юге страны, где сейчас — в условиях растущего энергопотребления — важен каждый киловатт мощности», — заявил глава СО ЕЭС Федор Опадчий.

«Ударная» построена для покрытия энергодефицита в Юго-Западном районе энергосистемы Кубани, напоминает СО. Решение о ее возведении принимало правительство в рамках конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), проведенного в 2018 году. Механизм гарантирует электростанции повышенные платежи оптового рынка за мощность в течение 15 лет.

Реализация проекта велась в условиях санкционного давления, и его запуск неоднократно сдвигался. Изначально предполагалось, что станция начнет работу в 2021 году, но затем проект был переконфигурирован, а срок — перенесен на 2023 год, а затем — на 2024-ый. При этом ТПЭ прорабатывает возможность расширения мощности «Ударной».

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»

Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Турция вслед за Россией заблокировала Discord

В Петербурге представили мотоцикл Aurus

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Киселева Татьяна Киселева
Ростех Технопромэкспорт
Материалы по теме
Проекты создания электростанций на юге России разработали четыре компании
Бизнес
Энергетикам отменят льготы для отечественных турбин при модернизации ТЭС
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 17:45
Путин призвал удержать темпы роста промышленностиЭкономика, 23:52
«Ростех» полностью запустил Ударную ТЭС на КубаниБизнес, 23:42
Кадыров предложил отправлять «аморальную молодежь» Чечни в войскаПолитика, 23:37
На Кубани загорелись склады на площади 1,6 тыс. кв. мОбщество, 23:27
В Москве пошел первый снег. ВидеоОбщество, 23:15
Инфекционист рассказал, как можно заразиться лихорадкой МарбургОбщество, 23:13
Кадыров предостерег от «национального окраса» стычки в офисе WildberriesПолитика, 23:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Восемь лет ожидания: почему Tesla избегает рынка ИндииОтрасли, 22:56
Министр обороны Израиля пообещал «смертоносный удар» по ИрануПолитика, 22:55
В Гонконге коллекторы раскидали на улице деньги для поиска должникаОбщество, 22:39
Послы ЕС одобрили Украине кредит до €35 млрд за счет активов РоссииПолитика, 22:39
Почему Виктору Орбану свистели, пели и аплодировали в ЕвропарламентеПолитика, 22:32
Суд начал банкротство Хотина по заявлению Альфа-банкаФинансы, 22:20
Путин предложил губернатору рассказать, отечественный ли на нем костюмОбщество, 22:17