«Ростех» полностью запустил Ударную ТЭС на Кубани

«Ростех» запустил энергоблок ТЭС «Ударная», теперь эта станция на Кубани выведена на полную мощность. На энергоблоке впервые введена в строй российская турбина большой мощности

Фото: Ростех / Telegram

«Технопромэкспорт» (ТПЭ, дочерняя компания «Ростеха») завершил строительство ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае, сообщила компания. Все три энергоблока начали поставлять мощность на оптовый рынок электроэнергии.

Таким образом, официально дан старт работе третьего энергоблока станции, в составе которого впервые использована отечественная турбина большой мощности ГТД-110М. Ее производителем является Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех»). Машина создана на замену импортным энергетическим установкам. Коэффициент полезного действия ГТД-110М — более 36%, «что сопоставимо с лучшими газотурбинными двигателями зарубежного производства», сообщал «Ростех».

Суммарная мощность Ударной ТЭС составляет 560 МВт. «Основой первых двух энергоблоков новой ТЭС являются две высокоэффективные парогазовые установки общей мощностью 450 МВт», — сообщает компания. Эксплуатация первого энергоблока «Ударной» началась 1 марта 2024 года, а второго — 1 апреля. В сентябре 2024 года ТПЭ завершил комплексные испытания генерирующего оборудования третьего энергоблока, отечественная турбина отработала 72 часа на максимальной нагрузке.

«Ранее силовые установки такого класса поставлялись из-за рубежа. Поэтому сегодняшнее событие — вдвойне значимое для отечественной энергетики», — сказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, слова которого приведены в релизе.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) также отметили, что полученный при разработке и создании турбины опыт будет полезен всем генерирующим компаниям страны. «Символично и отрадно, что этот путь к технологическому суверенитету в сфере энергомашиностроения начался на юге страны, где сейчас — в условиях растущего энергопотребления — важен каждый киловатт мощности», — заявил глава СО ЕЭС Федор Опадчий.

«Ударная» построена для покрытия энергодефицита в Юго-Западном районе энергосистемы Кубани, напоминает СО. Решение о ее возведении принимало правительство в рамках конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), проведенного в 2018 году. Механизм гарантирует электростанции повышенные платежи оптового рынка за мощность в течение 15 лет.

Реализация проекта велась в условиях санкционного давления, и его запуск неоднократно сдвигался. Изначально предполагалось, что станция начнет работу в 2021 году, но затем проект был переконфигурирован, а срок — перенесен на 2023 год, а затем — на 2024-ый. При этом ТПЭ прорабатывает возможность расширения мощности «Ударной».