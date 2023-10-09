Израиль на фоне войны остановил добычу газа на месторождении Тамар

На фоне конфликта в секторе Газа Израиль приостановил добычу на крупном газовом месторождении Тамар. Страна стала крупным региональным экспортером после его открытия в 2009 году

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Израиль на фоне продолжающегося конфликта в районе сектора Газа приостановил добычу на газовом месторождении Тамар около южного побережья и теперь намерен искать альтернативные виды топлива для покрытия энергетических потребностей экономики, заявил 9 октября глава Минэнерго страны Исраэль Кац, его слова приводит Reuters.

Правительство Израиля уполномочило министра энергетики объявить в ближайшие две недели по мере необходимости чрезвычайное положение в газовом секторе экономики, следует из сообщения, опубликованного на сайте Минэнерго страны в тот же день. После принятия соответствующего распоряжения министр сможет напрямую влиять на перераспределение газа между потребителями, если его нехватка вредит функционированию экономики и регулярной подаче электроэнергии.

Американская энергетическая компания Chevron, которая управляет этим месторождением, подтвердила, что министерство дало указание закрыть его. Тамар является основным источником газа для израильских электростанций и промышленности. Часть газа с этого месторождения экспортируется в Египет и Иорданию.

Месторождение Тамар расположено примерно в 25 км от города Ашдод вдоль южной части средиземноморского побережья Израиля. Платформа по добыче газа расположена в пределах досягаемости ракет, запускаемых из сектора Газа, отмечает Reuters. Однако крупнейшее морское газовое месторождение в стране, «Левиафан», согласно сообщению Chevron, продолжает работать в обычном режиме.

Израиль стал крупным региональным экспортером газа после начала добычи на Тамаре десять лет назад, само месторождение было открыто в январе 2009 года. По данным правительства Израиля, добыча на месторождении выросла на 18% в 2022 году, до 10,25 млрд куб. м, а в целом добыча газа в стране составила 21,29 млрд куб. м, при экспорте 9,21 млрд куб. м.

Партнерами проекта являются американские Chevron Mediterranean (25%) и Everest Infrastructure (3,5%), американо-израильская Isramco (28,7%), израильские Tamar Petroleum (16,8%), Tamar Investment 1 и 2 (по 11%) и Alon Natural Gas Exploration (4%). Шесть скважин на месторождении добывают от 7,1 млн до 8,5 млн куб. м в сутки.

Утром 7 октября ХАМАС объявил о военной операции «Буря Аль-Аксы» и начал массированный ракетный обстрел Израиля. Боевики движения также вторглись в южные регионы страны и начали захватывать заложников, переправляя их в сектор Газа. Нетаньяху назвал нападение ХАМАС войной (официально Израиль перешел в состояние войны накануне), в стране объявили режим чрезвычайного положения.