Как число новых иностранных брендов в России выросло до рекорда
С начала года на российском рынке начали свою работу 16 новых иностранных брендов. Это рекордные за четыре года цифры — больше было только в 2019 году, когда на российский рынок вышли 26 новых брендов, следует из данных консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank). Как менялось число новых брендов на рынке — в инфографике РБК.
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