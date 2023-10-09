Как число новых иностранных брендов в России выросло до рекорда

Число новых иностранных брендов в России выросло до максимума за четыре года

С начала года на российском рынке начали свою работу 16 новых иностранных брендов. Это рекордные за четыре года цифры — больше было только в 2019 году, когда на российский рынок вышли 26 новых брендов, следует из данных консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank). Как менялось число новых брендов на рынке — в инфографике РБК.