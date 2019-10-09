Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 65,1 (+0,23) Quote, 13:19
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 71,45 (+0,21) Quote, 13:19
Последствия стрельбы у синагоги в немецком Галле. Фоторепортаж Общество, 16:52  Пашинян показал фото с Кардашьян после крестин ее детей в Армении Общество, 16:47 Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы» Экономика, 16:47 «Уралкалий» назвал санкции в отношении Чемезова риском для компании Бизнес, 16:42 СМИ узнали о работе бывшего футболиста сборной России в «Монако» Спорт, 16:35 Шнуров написал стихотворение после отдыха Путина и Шойгу в тайге Общество, 16:32 Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением властей США Политика, 16:27 Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии Политика, 16:26 Почему американский рынок начал бурно расти после нескольких дней падения Quote, 16:19 Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов Политика, 16:16 «Ведомости» назвали «элитную часть ГРУ» из статьи NYT курсами разведки Политика, 16:07 10 самых сложных ультрамарафонов мира Стиль, 16:04 Как переделали двушку в московском доме 1960-х годов постройки Недвижимость, 16:04  В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку Общество, 16:00
Бизнес ,  
0 
«Уралкалий» назвал санкции в отношении Чемезова риском для компании
«Уралкалий» может столкнуться с проблемами из-за того, что находящийся под санкциями Сергей Чемезов возглавляет совет директоров компании. Такой риск компания впервые раскрыла в проспекте выпуска евробондов

«Уралкалий» указал западные санкции в отношении председателя своего совета директоров — главы «Ростеха» Сергея Чемезова — среди рисков для компании, перечисленных в проспекте к пятилетним евробондам (копия есть у РБК).

Чемезов возглавил совет директоров «Уралкалия» в марте 2014 года, а в апреле 2014 года попал в американский санкционный список SDN, в сентябре 2014 года — под европейские санкции. ЕС и США ввели санкции в отношении российских граждан из предприятий, после того как Россия присоединила Крым в марте 2014 года.

Некоторые контрагенты могут не захотеть или не иметь возможности заключать сделки с компанией, указывает «Уралкалий» в проспекте. При этом пока присутствие Чемезова в совете не оказало существенного влияния на бизнес. Глава «Ростеха» является независимым директором и не участвует в операциях группы «Уралкалий» (включая выпуск евробондов) или в регулярном управлении ее деятельностью, и группа не находится под его контролем или руководством, указывает компания в проспекте. Представитель «Уралкалия» отказался от комментариев.

Глава «Ростеха» также с 2011 года является входит в советов директоров «Аэрофлота», с 2004 года — КамАЗа, с 2010 года — в совет директоров банка АКБ МФК, который принадлежит Михаилу Прохорову, Виктору Вексельбергу и жене Чемезова Екатерине Игнатовой. Представители «Аэрофлота», КамАЗа, МФК и «Ростеха» пока не ответили на запрос РБК.

Для «Уралкалия» это второй выпуск евробондов в истории компании и первый с момента введения санкций. Впервые «Уралкалий» — весной 2013 года — разместил бумаги на $650 млн с доходностью 3,7% годовых. С тех пор владельцы компании сменились: сейчас 20,3% «Уралкалия» контролирует «Уралхим» Дмитрия Мазепина, 20,5% — Rinsoco Trading co Ltd Дмитрия Лобяка, 55,96% — квазиказначейские акции, которыми владеет «дочка» Уралкалия» АО «Уралкалий-Технология». В 2013 году владельцами компании были бизнесмены Сулейман Керимов, Зелимхан Муцоев, Анатолий Скуров, Филарет Гальчев и владелец группы «Ист» Александр Несис.

На конец первого полугодия 2019 года чистый долг «Уралкалия» составлял $4,7 млрд, соотношение чистого долга к EBIDA — 2,9. В 2020–2021 годы компании нужно вернуть кредиторам $2,7 млрд, следует из проспекта.

У компании могут возникнуть проблемы с размещением бондов: должность председателя совета директоров расценивается как очень высокая, на уровне топ-менеджера, говорит аналитик «ВТБ Капитал» Елена Сахнова.

«Комплаенс-офисы» западных фондов (проверяют соответствие работы фонда требованиям законодательства, правил надзорных органов и т.д.), стараются действовать максимально осторожно и не рисковать, напоминает аналитик. Скорее всего, найдутся фонды, которые откажутся участвовать в размещении бондов, но вряд ли это решение будет массовым и повредит размещению «Уралкалия», добавляет она. Проблем с американскими покупателями у «Уралкалия» до сих пор не возникало: компания продает калий в США уже пять лет с момента появления Чемезова в совете директоров, заключает Сахнова.

Авторы: Алина Фадеева, Светлана Бурмистрова
Теги: Сергей Чемезов, «Уралкалий», санкции
Материалы по теме
Сергей Чемезов – РБК: «Закрыть полностью страну технически невозможно»
Политика
«Уралкалий» сообщил о новой воронке возле провала на руднике в Соликамске
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter