«Уралкалий» назвал санкции в отношении Чемезова риском для компании

«Уралкалий» может столкнуться с проблемами из-за того, что находящийся под санкциями Сергей Чемезов возглавляет совет директоров компании. Такой риск компания впервые раскрыла в проспекте выпуска евробондов

«Уралкалий» указал западные санкции в отношении председателя своего совета директоров — главы «Ростеха» Сергея Чемезова — среди рисков для компании, перечисленных в проспекте к пятилетним евробондам (копия есть у РБК).

Чемезов возглавил совет директоров «Уралкалия» в марте 2014 года, а в апреле 2014 года попал в американский санкционный список SDN, в сентябре 2014 года — под европейские санкции. ЕС и США ввели санкции в отношении российских граждан из предприятий, после того как Россия присоединила Крым в марте 2014 года.

Некоторые контрагенты могут не захотеть или не иметь возможности заключать сделки с компанией, указывает «Уралкалий» в проспекте. При этом пока присутствие Чемезова в совете не оказало существенного влияния на бизнес. Глава «Ростеха» является независимым директором и не участвует в операциях группы «Уралкалий» (включая выпуск евробондов) или в регулярном управлении ее деятельностью, и группа не находится под его контролем или руководством, указывает компания в проспекте. Представитель «Уралкалия» отказался от комментариев.

Глава «Ростеха» также с 2011 года является входит в советов директоров «Аэрофлота», с 2004 года — КамАЗа, с 2010 года — в совет директоров банка АКБ МФК, который принадлежит Михаилу Прохорову, Виктору Вексельбергу и жене Чемезова Екатерине Игнатовой. Представители «Аэрофлота», КамАЗа, МФК и «Ростеха» пока не ответили на запрос РБК.

Для «Уралкалия» это второй выпуск евробондов в истории компании и первый с момента введения санкций. Впервые «Уралкалий» — весной 2013 года — разместил бумаги на $650 млн с доходностью 3,7% годовых. С тех пор владельцы компании сменились: сейчас 20,3% «Уралкалия» контролирует «Уралхим» Дмитрия Мазепина, 20,5% — Rinsoco Trading co Ltd Дмитрия Лобяка, 55,96% — квазиказначейские акции, которыми владеет «дочка» Уралкалия» АО «Уралкалий-Технология». В 2013 году владельцами компании были бизнесмены Сулейман Керимов, Зелимхан Муцоев, Анатолий Скуров, Филарет Гальчев и владелец группы «Ист» Александр Несис.