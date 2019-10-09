Mail.Ru Group и Alipay решили запустить проект с электронными платежами

Mail.Ru Group и Alipay решили запустить проект с электронными платежами

Вслед за закрытием сделки по AliЕxpress Russia российские «МегаФон», РФПИ, USM и Mail.Ru Group анонсировали новое совместное предприятие: на этот раз вместе с Alipay они займутся электронными платежами

Фото: Zuma / ТАСС

Mail.Ru Group, Alipay, USM, «МегаФон» и РФПИ объявили о планах создать совместное предприятие в сфере электронных платежей, следует из сообщения на Лондонской бирже.

«Новое совместное предприятие будет работать над ускорением развития цифровой экономики России за счет модернизации системы электронных платежей в стране», — говорится в сообщении.

Крупнейшим акционером СП станет Mail.Ru Group — она получит 40% и внесет активы VK Pay и «Деньги. Mail.ru».

Объявление о новом СП было сделано после того, как РФПИ, Mail.Ru Group, Alibaba и «МегаФон» закрыли сделку по созданию совместного предприятия AliЕxpress Russia, которое займется интеграцией российских потребительских интернет-платформ и платформ электронной торговли.

Российская сторона получила контрольный пакет в СП. Совет директоров этого предприятия возглавил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.