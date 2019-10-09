AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-площадку продаж Molnia Electronics. Новый интернет-магазин приведет в Россию азиатские бренды техники и электроники: в частности, на рынок вернутся телевизоры Toshiba, которые не продаются с 2015 года

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Входящий в Alibaba Group маркетплейс AliExpress запускает в России онлайн-магазин по продаже техники и электроники преимущественно китайских производителей под новым брендом Molnia Electronics, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Торговая онлайн-площадка будет открыта на отдельном лендинге (дополнительной странице сайта AliExpress). Molnia Electronics будет выводить на российский рынок известные азиатские бренды бытовой техники и электроники, которые еще не представлены в России и не открыли свои собственные магазины на AliExpress. На новую площадку также вернется продукция бренда Toshiba — там будут продаваться и телевизоры японской компании, поставки которых в Россию производитель прекратил в 2015 году.

Оператором магазина для азиатских брендов выступает Zundao Group. Международная компания, основанная в 2006 году, специализируется на продажах электроники крупных китайских брендов, а также продвижении собственных марок техники, сообщил представитель AliExpress. Годовой объем продаж группы в пересчете на рубли составляет более 20 млрд руб. Она сотрудничает более с чем 20 вендорами: с Xiaomi, ILIFE, Toshiba, RealMe, Meizu, Maibenben, Romoss, Eaget, DJI и др.

В частности, вместе с российским партнером, компанией «Рустон», она будет заниматься вопросами, связанными с таможенным оформлением и сертификацией товаров, пояснил Пантелеев.

Эксклюзивный контракт с Zundao Group предполагает, что ретейлер сможет продавать продукцию брендов, с которыми сотрудничает, только на площадке «AliExpress Россия». Сейчас, по данным самого маркетплейса, техника по объему заказов — категория номер один, за ней следует одежда. Точных данных о своей выручке и доле товарных категорий ретейлер не раскрывает.