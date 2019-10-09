AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники Molnia

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 65,1 (+0,23) Quote, 13:19
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 71,45 (+0,21) Quote, 13:19
Последствия стрельбы у синагоги в немецком Галле. Фоторепортаж Общество, 16:52  Пашинян показал фото с Кардашьян после крестин ее детей в Армении Общество, 16:47 Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы» Экономика, 16:47 «Уралкалий» назвал санкции в отношении Чемезова риском для компании Бизнес, 16:42 СМИ узнали о работе бывшего футболиста сборной России в «Монако» Спорт, 16:35 Шнуров написал стихотворение после отдыха Путина и Шойгу в тайге Общество, 16:32 Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением властей США Политика, 16:27 Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии Политика, 16:26 Почему американский рынок начал бурно расти после нескольких дней падения Quote, 16:19 Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов Политика, 16:16 «Ведомости» назвали «элитную часть ГРУ» из статьи NYT курсами разведки Политика, 16:07 10 самых сложных ультрамарафонов мира Стиль, 16:04 Как переделали двушку в московском доме 1960-х годов постройки Недвижимость, 16:04  В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку Общество, 16:00
Бизнес ,  
0 
AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-площадку продаж Molnia Electronics. Новый интернет-магазин приведет в Россию азиатские бренды техники и электроники: в частности, на рынок вернутся телевизоры Toshiba, которые не продаются с 2015 года
Alibaba BABA $164,07 +0,37% Купить
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Входящий в Alibaba Group маркетплейс AliExpress запускает в России онлайн-магазин по продаже техники и электроники преимущественно китайских производителей под новым брендом Molnia Electronics, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Торговая онлайн-площадка будет открыта на отдельном лендинге (дополнительной странице сайта AliExpress). Molnia Electronics будет выводить на российский рынок известные азиатские бренды бытовой техники и электроники, которые еще не представлены в России и не открыли свои собственные магазины на AliExpress. На новую площадку также вернется продукция бренда Toshiba — там будут продаваться и телевизоры японской компании, поставки которых в Россию производитель прекратил в 2015 году.

Оператором магазина для азиатских брендов выступает Zundao Group. Международная компания, основанная в 2006 году, специализируется на продажах электроники крупных китайских брендов, а также продвижении собственных марок техники, сообщил представитель AliExpress. Годовой объем продаж группы в пересчете на рубли составляет более 20 млрд руб. Она сотрудничает более с чем 20 вендорами: с Xiaomi, ILIFE, Toshiba, RealMe, Meizu, Maibenben, Romoss, Eaget, DJI и др.

В частности, вместе с российским партнером, компанией «Рустон», она будет заниматься вопросами, связанными с таможенным оформлением и сертификацией товаров, пояснил Пантелеев.

Эксклюзивный контракт с Zundao Group предполагает, что ретейлер сможет продавать продукцию брендов, с которыми сотрудничает, только на площадке «AliExpress Россия». Сейчас, по данным самого маркетплейса, техника по объему заказов — категория номер один, за ней следует одежда. Точных данных о своей выручке и доле товарных категорий ретейлер не раскрывает.

О том, каковы позиции на российском рынке азиатских брендов потребительской техники и электроники и почему потребитель сейчас обращает внимание не столько на марку, сколько на функционал товара, — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Левинская
Теги: AliExperes, электроника
Материалы по теме
AliExpress разрешил покупателям возвращать товары без объяснения причин
Технологии и медиа
СМИ узнали о предстоящей продаже товаров AliExpress в сетевых магазинах
Бизнес
Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter