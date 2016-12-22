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После срыва сделки с «Альфой» Veolia с РФПИ объявили о новом проекте
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После срыва сделки с «Альфой» Veolia с РФПИ объявили о новом проекте
Бизнес, 13:29
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После срыва сделки с «Альфой» Veolia с РФПИ объявили о новом проекте
Французский коммунальный оператор Veolia и РФПИ объявили об инвестициях в «Томскводоканал». Ранее они собирались приобрести долю в другом операторе — «Росводоканал», принадлежащем «Альфа-Групп», но не договорились об условиях
Фото: Fabrice Dimier / Bloomberg

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и французский оператор коммунальных услуг Veolia объявили об инвестиции в компанию «Томскводоканал», обеспечивающий водоснабжение и водоотведение в Томске. Об этом говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

Представитель РФПИ отказался раскрыть объем инвестиций и другие детали сделки. Завершить ее стороны планируют после получения одобрения ФАС и правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Партнеры также рассматривают возможность инвестирования в модернизацию системы утилизации вредных отходов и сортировки мусора в Томске и выход в новые регионы, говорится в сообщении РФПИ.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении, считает, что совместный проект с Veolia позволит привнести в коммунальный сектор России «лучшие мировые практики и инновации», что в конечном итоге повысит качество жизни населения Томска и других российских городов.

Президент Veolia Central & Eastern Europe Филип Гитар отметил, что больше 10 лет Veolia инвестирует в развитие коммунального хозяйства в России. В 2004 году Veolia занималась проектированием и строительством крупнейшего завода по сжиганию осадка сточных вод на Центральной станции аэрации «Водоканала» Санкт-Петербурга. В 2006 году компания подписала соглашение о приобретении 49% акций компании «Евразийское водное партнерство» с активами на юге России.

«При поддержке РФПИ опыт и технологии Veolia будут доступны для российских регионов, а масштаб совместных проектов позволит ускорить модернизацию коммунальной инфраструктуры», — сказал Гитар. «Томскводоканал» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению для более чем 500 тыс. человек, обслуживает 750 км водопроводных и 520 км канализационных сетей на основе долгосрочного соглашения.

Еще один претендент

В январе 2018 года газета «Коммерсантъ» писала, что компания «Российские коммунальные системы», подконтрольная «Ренове» Виктора Вексельберга, планирует приобрести «Томсководоканал». К тому моменту она уже получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку 100% этой компании. Представитель РКС пока не ответил на запрос РБК.

Veolia, консолидированный оборот которой в 2017 году составил €25,12 млрд, давно пытается расширить свое присутствие в России, но пока безуспешно. В 2008 году компания рассматривала возможность покупки 25% в компании «Российские коммунальные системы», подконтрольных «Ренова» Виктора Вексельберга. В 2014 году Veolia и группа «Сумма» Зиявудина Магомедова подписали соглашение о создании коммунального оператора, который должен был работать в Москве и Санкт-Петербурге, но и оно осталось на бумаге.

В мае 2018 года Veolia вместе с РФПИ сообщили о намерении инвестировать в группу компаний «Росводоканал», которая входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Изначально речь шла о паритетном владении, но затем Veolia предложила «Альфе» продать все 100% оператора. Это ​не устроило российских акционеров, переговоры были приостановлены.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: РФПИ , Veolia , водоканал , ЖКХ
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