Bloomberg узнал о трастах для «замороженных» миллиардеров

В США богатые люди, чтобы избежать налогов и приумножить богатство, начали рассматривать вариант создания «трастов возрождения», которым можно будет воспользоваться после прохождения процедуры «криоконсервации», пишет Bloomberg

Фото: cryonics.org

Все больше миллиардеров и просто богатых людей планируют «криоконсервацию» (процесс низкотемпературного сохранения жизни человека с возможностью восстановления его биологических функций после размораживания. — РБК), для чего уже сегодня создают специальные трасты, которые могли бы увеличить их состояния, пока они не выйдут из заморозки, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных юристов.

Как отмечает агентство, эти «трасты возрождения» являются новой областью права, основанной на гипотетическом варианте, что «криоконсервация» когда-то станет реальностью. Тем не менее идея воспринимается достаточно серьезно, о чем свидетельствует большое количество профильных конференций, посвященных этой теме, а также рост членов крионических учреждений.

Юрист по наследству Марк Хаус, работающий с одним из подобных учреждений — Alcor Life Extension Foundation, рассказал Bloomberg, что «идея криоконсервации превратилась из безумной в просто эксцентричную». Alcor Life Extension Foundation на сегодняшний день является крупнейшим в мире крионическим учреждением с 1,4 тыс. членов и примерно 230 уже замороженными клиентами.

По словам Хауса, он лично работал с сотней человек, которые планируют «криоконсервацию». Bloomberg оценивает общее количество таких людей в США минимум в 5,5 тыс.

«Траст возрождения» — это разновидность династического траста, используемого сверхбогатыми людьми, которые планируют передать свое богатство нескольким поколениям, объясняет Bloomberg. Такой вариант потенциально может помочь им избежать 40% федерального налога на имущество стоимостью более $13,6 млн. Среди богатейших людей, которые выделяют значительные средства на разработки в области «криоконсервации», агентство называет в том числе технологических магнатов Джеффа Безоса (Amazon), Сэма Альтмана (OpenAI), Ларри Эллисона (Oracle) и Ларри Пейджа (Google).

Как отмечает Bloomberg, «трасты возрождения» расширяют рамки законов, касающихся так называемых бессрочных трастов. При этом сегодня законы многих штатов США ограничивают срок жизни трастов 90–100 годами. Так, некоторые штаты отменили или продлили правило против бессрочных владений, чтобы конкурировать за налог на инвестиционный доход от трастов, рассказал агентству старший юридический консультант по трастам в Greenleaf Trust Джордж Бирап.

Например, в Аризоне трасты теперь могут существовать в течение 500 лет, а во Флориде — 1000 лет. «Это заставило людей задуматься: «Ну, если бы у меня был траст на 1000 лет, что бы я хотел сделать? Я думаю, это подтолкнуло некоторых из этих людей задуматься о сохранении своего тела», — отметил Бирап.

Вместе с тем, пишет Bloomberg, пока трастовые структуры с расчетом на крионику являются «прыжком веры», поскольку политика и бизнес могут измениться по прошествии сотен лет. Кроме этого, трасты обычно управляются трастовыми компаниями или банками, но никто не знает, будет ли существовать доверительный управляющий, когда человек будет «воскрешен», напоминает агентство.

Так, Хаус считает, что «оживленный» человек будет отличаться в глазах закона, отчасти потому, что он не сможет считаться прямым бенефициаром трастов, так как они были основаны для будущих клиентов, в числе которых будет «оживленная версия». В то же время специалист по недвижимости из Флориды Пегги Хойт полагает, что «оживленный» человек юридически будет считаться тем же самым человеком, что и основавший траст. По ее словам, на сегодняшний день даже определение «возрождение» четко не определено, а трастам нужны активные бенефициары.

«Некоторые люди рассматривают возрождение только в том случае, если они будут тем же человеком, что и сегодня, со всей своей нетронутой памятью. Некоторые же готовы принять клон человека в качестве эквивалента возрождения. Другие говорят, что им все равно, есть ли у них тело, если их мозг загружен в компьютер», — отметила Хойт.