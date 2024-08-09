«Ъ» узнал, что разработчик PayQR потребовал от «Сбера» 2,9 млрд руб.

ФИТ зарегистрировала знаки обслуживания на PayQR в 2016 году и пыталась договориться о совместной работе со «Сбером». Летом 2019 года банк запустил собственный сервис

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания ФИТ, которая разработала сервис бесконтактной оплаты PayQR, потребовала от Сбербанка 2,9 млрд руб. компенсации за нарушение ее исключительных прав, сообщил «Коммерсантъ». Расчет компенсации был произведен оценщиком и основан на среднем размере лицензионных платежей в таких отраслях, как IT-решения, интернет-бизнес и финуслуги, — 13,3% от выручки.

Из картотеки арбитражных дел следует, что предварительное заседание суда назначено на 11 октября. Подробности дела там не приводятся.

«Коммерсантъ» выяснил, что спор возник по поводу обозначения системы, которая позволяет оплачивать покупки по QR-коду. По версии ФИТ, используемые Сбербанком обозначения «Плати QR» и SberPay QR сходны до степени смешения с ее знаками обслуживания.

РБК направил запрос в пресс-службу «Сбера».

В 2014 году ФИТ разработала сервис бесконтактной оплаты товаров и услуг с помощью мобильного телефона, а в 2015 году компания стала резидентом «Сколково». На программный комплекс PayQR ФИТ зарегистрировала знаки обслуживания в Роспатенте в 2016 году. Также компания в 2014–2017 годах зарегистрировала ряд программ для ЭВМ «Сервис PayQR», которые позволяют оплачивать товары с помощью мобильного телефона, а также несколько патентов на изобретения. Среди них — способы распознавания данных на банковской карте, удаленного управления банковскими счетами и совершения покупок.

«Коммерсантъ» пишет, что ФИТ в 2016 году обсуждала со Сбербанком совместное развитие рынка бесконтактных мобильных платежей — компания предлагала предоставить собственные запатентованные технологии, команду и опыт для реализации проекта. Банк заинтересовался в проекте, но позже сторонам не удалось договориться.

Летом 2019 года Сбербанк запустил собственный сервис оплаты по QR-кодам — сначала в Краснодарском крае, а потом и в других регионах. Сейчас к нему подключены еще 13 кредитных организаций, в том числе и Альфа-банк, МТС-банк, «Уралсиб», Росбанк, Т-банк, МКБ, Совкомбанк.

С 2021 года ФИТ направляла претензии Сбербанку об устранении нарушений ее исключительных прав на знак PayQR. Банк сначала соглашался с частью требований, к примеру убирая элемент payqr из адреса веб-страниц на своем сайте, но позже стал игнорировать обращения, пишет «Коммерсантъ». «Сбер» не ответил на досудебную претензию компании от 2023 года о выплате компенсации, после чего ФИТ подала иск.