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«Яндекс» закрыл сервисы по доставке продуктов в Европе

Forbes: «Яндекс» закрыл сервисы доставки продуктов в Париже и Лондоне
Сервисы экспресс-доставки «Яндекса» в Париже и Лондоне прекратили работу. Теперь компания будет продавать в Европе технологии управления доставкой. Для этого она открыла новое подразделение — Yango Deli Tech
«Яндекс» YNDX ₽1 909 -1,24% Купить
Фото: Yango Deli London
Фото: Yango Deli London

«Яндекс» свернул работу сервисов экспресс-доставки продуктов в Париже и Лондоне, сообщили источники Forbes.

По словам одного из них, компания уже закрывает французское подразделение и планирует завершить процесс не позже чем через два-три месяца. Также закрывается и лондонский бизнес по доставке продуктов, поскольку «Яндекс» не нашел на него покупателя, говорил источник. Он пояснил, что компании был нужен «новый игрок с деньгами», но таких на рынке пока нет. А у действующих игроков «есть свои платформы», добавил собеседник Forbes.

Представитель «Яндекса» сообщил изданию, что в Лондоне и Париже компания сменила бизнес-модель и теперь предлагает ИТ-решения по управлению доставкой сторонним заказчикам. Этим займется новое подразделение «Яндекса» — Yango Deli Tech. Клиентам предложат «настроить и оптимизировать все процессы» — от системы управления складом до систем автозаказа и роботов-кладовщиков, сказали в компании. Среди потенциальных клиентов в Европе она рассматривает сервисы экспресс-доставки, представителей онлайн-торговли и традиционного ретейла.

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О том, что Yango Deli рассматривает возможность уйти с европейского рынка, Bloomberg сообщил в марте. По словам его источников, компания планировала закрыть французское подразделение и продать бизнес в Великобритании. Тогда представитель «Яндекс.Лавки» подтвердил Forbes, что компания приостанавливает операции в Париже, и рассказал об интересе конкурентов и инвесторов к британскому бизнесу.

В «Яндексе» отказались комментировать судьбу переговоров о продаже бизнеса в Лондоне. Как заявили в компании, она решила сосредоточиться на продаже технологий, поскольку на рынке пока нет «готовых пакетных решений» для бизнеса. Интерес к таким технологиям «Яндекс» уже видит в СНГ и на Ближнем Востоке, говорит представитель компании. По модели экспресс-доставки «Яндекс» продолжит работать в России и Израиле.

Первое подразделение экспресс-доставки продуктов за рубежом «Яндекс» открыл в ноябре 2020 года под брендом Deli в Израиле. Затем компания расширила присутствие: в августе прошлого года сервис заработал в Париже, а в октябре — в Лондоне. На европейском рынке сервис назывался Yango Deli.

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Яндекс сервис доставки Париж Лондон
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