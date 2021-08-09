Россия увеличила план по экспорту водорода в 1,5 раза

В утвержденной версии концепции указано, что уровень экспорта будет зависеть от темпов развития мировой низкоуглеродной экономики и роста спроса на водород на мировом рынке. По данным Минэнерго, спрос на экологически чистый водород может существенно вырасти из-за планов Евросоюза к 2050 году достичь полной углеродной нейтральности (равенства вредных выбросов, выделяемых в атмосферу и извлекаемых оттуда). Частью «зеленых» инициатив ЕС является введение трансграничного углеродного налога — пошлины на импортируемые товары с большим углеродным следом. Суммарные издержки импортеров от ввоза в ЕС российских товаров за период 2026–2035 годов из-за углеродного налога составят от €15,5 млрд до €34,1 млрд, подсчитал KPMG.
В концепции развития водородной энергетики содержится перечень технологий производства водорода, включая паровую конверсию метана, пиролиз углеводородов, газификацию угля и углеродсодержащих материалов, производство водорода на базе атомных станций и технологии улавливания, хранения, транспортировки и использования углекислого газа и электролиз воды с созданием щелочных, твердополимерных и твердооксидных электролизеров.
В число мер господдержки проектов в области водородной энергетики, перечисленных в концепции, вошли компенсация части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий техники для производства водорода, ускоренная амортизация, кредитование ключевых инвестпроектов под льготную кредитную ставку из Фонда развития промышленности, компенсация части затрат на транспортировку продукции. Предполагается также поддержка строительства инфраструктуры (кластеров, индустриальных парков и промышленных технопарков), федеральное софинансирование расходов регионов по возмещению части затрат на реализацию инвестпроектов по модернизации и развитию промышленных предприятий и создание новых механизмов государственной поддержки.
Реализация концепции включает несколько этапов. «Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами 9 августа. На следующих этапах (до 2035-го и 2050 годов) планируется открыть крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики — от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства. «Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей, поддержать экономический рост за счет формирования новых производств и создания высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий», — заключил он.