Россия увеличила план по экспорту водорода в 1,5 раза

Правительство в полтора раза увеличило прогноз по экспорту водорода к 2050 году, до 50 млн т. Ранее власти собирались экспортировать до 34 млн т и зарабатывать на этом $100 млрд в год

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Потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок в 2050 году могут составить от 15 млн до 50 млн т в год. Это следует из концепции развития водородной энергетики, которую правительство утвердило 5 августа и опубликовало в понедельник, 9 августа.

В проекте этой концепции, о которой писал РБК в апреле, предполагалось, что к 2050 году из страны будут вывозить от 7,9 до 33,4 млн т водорода в год, зарабатывая на этом свыше $100 млрд.

В итоговой версии концепции нет информации об ожидаемой выручке от продаж водорода за рубеж. Но прогноз по его производству и экспорту увеличен в полтора-два раза. Если исходить из оценки экспорта 33,4 млн т водорода в $100 млрд, то поставки 50 млн т могут приносить России около $150 млрд ежегодно.

Документ разработан в Минэнерго и согласован с компаниями и профильными ведомствами, говорил в апреле представитель министерства. РБК направил запрос в Минэнерго о причинах пересмотра уровня производства и экспорта водорода.