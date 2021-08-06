Эксперты изменили оценку потерь для России от «углеродного налога» ЕС

Основная нагрузка на черных металлах
Обновленные расчеты по «углеродному налогу» представила и компания КПМГ (есть у РБК). В оптимистичном варианте КПМГ среднегодовая финансовая нагрузка в отношении импорта российских товаров от введения CBAM составляет €1,55–3,41 млрд за период с 2026-го по 2035 год. Соответственно, суммарные издержки импортеров от ввоза в ЕС российских товаров за период 2026–2035 годов составят от €15,5 млрд до €34,1 млрд, причем основная нагрузка ляжет на продукцию черной металлургии (железнодорожные рельсы, трубы, металлоконструкции, цистерны и т.д.) — от €10,3 млрд до €27,1 млрд.
Этот сценарий КПМГ наиболее приближен к опции, которую в самой Еврокомиссии называют предпочтительной (.pdf): она предполагает, что размер CBAM будет ежегодно увеличиваться и достигнет 100% к 2035 году — по мере сворачивания бесплатных квот на выбросы, распределяемых среди участников европейского углеродного рынка. КПМГ исходит из того, что цена на углерод в ЕС будет увеличиваться от €61 до €134/т CO2-эквивалента за период 2026–2035 годов.
BCG указывает, что в свои расчеты не заложила корректировку на бесплатное распределение квот в Евросоюзе, поскольку до конца не ясен механизм его действия. Это означает, что с учетом этой «скидки» для импортеров углеродоемких товаров размер их издержек скорее всего окажется меньше, чем рассчитала BCG.
РБК ранее подсчитывал, что дополнительная нагрузка на импорт российских товаров, подпадающих под предложенное углеродное регулирование ЕС, может составить от €1,1 млрд в год, однако исходил из консервативной цены углерода в €50/т — фактически текущей цены на рынке.
Проект трансграничного углеродного механизма Еврокомиссия представила 14 июля. Импортеры цемента, удобрений, электроэнергии, железа и стали, алюминия обязаны будут покупать CBAM-сертификаты начиная с 2026 года (это и будет аналогом «углеродного налога»). Схема для импорта будет построена по модели действующей в ЕС системы торговли квотами на вредные выбросы (EU ETS). В механизм CBAM заложен потенциальный вычет для импортеров в том случае, если в стране происхождения товара уже уплачен национальный углеродный сбор. То есть, если в России будет создан механизм платы за углеродный след (сейчас его нет), то CBAM может быть уменьшен на эту сумму.
Непосредственное обязательство по покупке сертификатов будет лежать не на российских резидентах, а на компаниях, импортирующих соответствующую продукцию в ЕС, в том числе трейдерах, следует из проекта Еврокомиссии. Однако фактически конкурентоспособность российского углеродоемкого импорта уменьшится соответственно сумме налога, российский экспорт может сократиться (либо, например, компании-импортеры будут по договоренности переносить обязательство по уплате сбора на экспортеров). Кроме того, у целого ряда российских производителей металлов и удобрений в составе группы есть трейдеры, зарегистрированные за рубежом, которые в том числе поставляют российскую продукцию в Европу (Severstal Export, NLMK Trading, Uralkali Trading и т.д.).
BCG рекомендует российским властям внедрять собственный механизм углеродного регулирования — через углеродный сбор в бюджет или систему торговли квотами на выбросы. Кроме того, необходимо утвердить инструменты для фиксации и расчета выбросов, которые будут признаваться западными партнерами. Компаниям нужно думать о стратегиях декарбонизации, а государству — над диверсификацией экспорта, на первых этапах возможно также субсидирование стратегических традиционных отраслей под их обязательство сокращать углеродные выбросы, считает BCG.