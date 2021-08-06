Эксперты изменили оценку потерь для России от «углеродного налога» ЕС

Трансграничный углеродный механизм, предложенный Евросоюзом, может обойтись импортерам российской продукции в ЕС примерно в $5 млрд, оценили в консалтинговой BCG. И призвали Россию в ответ создать собственный «углеродный рынок»

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После того как Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР, или «углеродный налог»), консалтинговая компания BCG оценила, какая финансовая нагрузка ляжет на импорт в Евросоюз товаров из России с большим углеродным следом. Годовые издержки импортеров российской продукции от европейского «механизма пограничной корректировки углеродных выбросов» (CBAM) к 2030 году могут достигнуть $3,5–6,3 млрд. Середина оценочного диапазона — $4,9 млрд.

Разность значений связана с тем, что углеродоемкость российских товаров, подпадающих под регулирование, то есть объем в тоннах выбросов парниковых газов в расчете на тонну произведенной продукции, также оценивается BCG в диапазоне. Например, для удобрений — как 1,1–1,8 т CO 2 -эквивалента на 1 т продукции.