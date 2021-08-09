Глава «Белой Дачи» объяснил взлет цен на морковь

В этом году в России неоднократно фиксировали рост цен на морковь. Ранее Владимиру Путину пожаловались на рост цен на бананы

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Основатель группы «Белая Дача» Виктор Семенов в интервью телеканалу РБК оценил ситуацию с ценами на морковь.

«Про морковку — все заметили, как она выросла в цене. А то, что она три года падала в цене и что два последних года она была тотально убыточной, — вот вам и ларчик», — заявил Семенов в ответ на вопрос корреспондента о подорожании овоща в этом году.

По словам основателя «Белой Дачи», группа два года продавала морковь в убыток себе. «Мне было так обидно, потому что мы такие склады построили, такие вложения сделали», — отметил он.

«Вы скажете — вы все время так угадываете? Это тот случай, когда не угадал. Проинвестировали в морковку именно тогда, когда прошел обвал по морковке. И вот сейчас, возможно, она восстановится», — предположил Семенов.