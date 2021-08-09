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Глава «Белой Дачи» объяснил взлет цен на морковь

В этом году в России неоднократно фиксировали рост цен на морковь. Ранее Владимиру Путину пожаловались на рост цен на бананы
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Основатель группы «Белая Дача» Виктор Семенов в интервью телеканалу РБК оценил ситуацию с ценами на морковь.

«Про морковку — все заметили, как она выросла в цене. А то, что она три года падала в цене и что два последних года она была тотально убыточной, — вот вам и ларчик», — заявил Семенов в ответ на вопрос корреспондента о подорожании овоща в этом году.

По словам основателя «Белой Дачи», группа два года продавала морковь в убыток себе. «Мне было так обидно, потому что мы такие склады построили, такие вложения сделали», — отметил он.

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Фото:Brent Stirton / Getty Images

«Вы скажете — вы все время так угадываете? Это тот случай, когда не угадал. Проинвестировали в морковку именно тогда, когда прошел обвал по морковке. И вот сейчас, возможно, она восстановится», — предположил Семенов.

Согласно данным Росстата, представленным в феврале, за первые пять недель 2021 года средняя цена 1 кг моркови в рознице выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (37 руб. против 27,5 руб.). Как пояснял директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, цены выросли из-за того, что в прошлом году сельхозпроизводители посадили меньше моркови. Годом ранее, наоборот, было ее перепроизводство, поэтому цена падала.

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В июне, по данным Росстата, продовольственные товары подорожали за год даже больше, чем в феврале. По сравнению с маем больше всего подорожали свекла (+58,4%), морковь (+37%) и картофель (+20,3%). С начала года морковь подорожала почти в 2,5 раза.

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Фото:Сергей Субботин / РИА Новости

В конце июля РБК подсчитал на основе данных Росстата, что в первом полугодии 2021 года лидерами роста цен среди продуктов стали так называемые овощи «борщевого набора» — свекла, морковь и картофель. Они подорожали на 69% (до 48,3 руб. за 1 кг), на 56% (до 52,5 руб.), на 50% (до 41,4 руб.) соответственно. 4 августа в Минпромторге сообщили, что по отношению к предыдущей неделе цена на морковь упала на 11%, а на картофель — на 6,5%.

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Цены на продукты обсуждались на прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которая в этом году прошла 30 июня. Россияне, в частности, привели в пример то, что эквадорские бананы стоят дешевле, чем морковь и картофель из соседних областей. «Своей продукции не хватило», — ответил на это президент, указав, что поэтому ее завозят из-за границы — как правило, из Белоруссии или Турции. Путин добавил, что на ценообразование также влияет логистика.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Белая Дача» Виктор Семенов морковь рост цен
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