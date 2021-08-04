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Минпромторг заявил о снижении цен на «борщевой набор»

По данным ведомства, по отношению к прошлой неделе цена на морковь упала на 11%, а на картофель — на 6,5%, сильнее всего снижение цен заметно на рынках. Росстат ранее назвал продукты из «борщевого набора» лидерами роста цен за год
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России снижаются отпускные и розничные цены на овощи из так называемого борщевого набора (морковь, лук, свекла, картофель и другие), говорится в комментарии Минпромторга, поступившем в РБК.

По данным министерства, по отношению к предыдущей неделе цены на морковь снизились более чем на 11%, на картофель — почти на 6,5%, на лук — около 1%. Ведомство заявило, что отслеживает цены на шесть видов овощей, а также яблоки. В среднем цены на эти продукты снизились на 3%.

«Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Самое заметное снижение цен наблюдается на фермерских рынках и рынках выходного дня, добавил он.

Росстат назвал самый подешевевший за год продукт
Бизнес
Фото:Brent Stirton / Getty Images

Стоимость овощей из «борщевого набора» накануне обсуждалась на совещании Евтухова, сообщил ранее «Коммерсантъ». По данным газеты, сельхозпроизводители и представители торговых сетей пожаловались на дефицит транспортных мощностей и двукратный рост цен для перевозки продуктов с юга России в центр. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил, что доставка фурой в 20 т из Волгоградской и Астраханской областей до распределительных центров в Москве год к году выросла в два раза, до 100 тыс. руб. за тонну, транспортные расходы составляют 25% в стоимости овощей на полках. Участники совещания выразили опасение, что из-за этого сезонное снижение стоимости овощей у производителей в реальности не отразится на ценах продуктов в магазинах.

По итогам совещания Евтухов поручил написать обращение в ФАС с просьбой проверить ценообразование у перевозчиков, писала газета. В Минсельхозе сообщили, что проработают вопрос на площадке Минтранса.

В конце июля РБК подсчитал на основе данных Росстата, что в первой половине 2021 года продукты из «борщевого набора» подорожали по сравнению с январем — июнем 2020-го. Сильнее всего выросли цены на свеклу, морковь и картофель. Эти овощи подорожали на 69% (до 48,3 руб. за 1 кг), на 56% (до 52,5 руб.), на 50% (до 41,4 руб.) соответственно.

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Одним из немногих продуктов, которые подешевели за год, оказался лимон, цены на него упали более чем на 30%. Цены на чеснок в рознице снизились почти на 10%.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
овощи цены на овощи Минпромторг Виктор Евтухов
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