Минпромторг заявил о снижении цен на «борщевой набор»

По данным ведомства, по отношению к прошлой неделе цена на морковь упала на 11%, а на картофель — на 6,5%, сильнее всего снижение цен заметно на рынках. Росстат ранее назвал продукты из «борщевого набора» лидерами роста цен за год

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В России снижаются отпускные и розничные цены на овощи из так называемого борщевого набора (морковь, лук, свекла, картофель и другие), говорится в комментарии Минпромторга, поступившем в РБК.

По данным министерства, по отношению к предыдущей неделе цены на морковь снизились более чем на 11%, на картофель — почти на 6,5%, на лук — около 1%. Ведомство заявило, что отслеживает цены на шесть видов овощей, а также яблоки. В среднем цены на эти продукты снизились на 3%.

«Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Самое заметное снижение цен наблюдается на фермерских рынках и рынках выходного дня, добавил он.

Стоимость овощей из «борщевого набора» накануне обсуждалась на совещании Евтухова, сообщил ранее «Коммерсантъ». По данным газеты, сельхозпроизводители и представители торговых сетей пожаловались на дефицит транспортных мощностей и двукратный рост цен для перевозки продуктов с юга России в центр. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил, что доставка фурой в 20 т из Волгоградской и Астраханской областей до распределительных центров в Москве год к году выросла в два раза, до 100 тыс. руб. за тонну, транспортные расходы составляют 25% в стоимости овощей на полках. Участники совещания выразили опасение, что из-за этого сезонное снижение стоимости овощей у производителей в реальности не отразится на ценах продуктов в магазинах.