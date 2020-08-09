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Голландский эксперт спрогнозировал гибель микроменеджмента

Марк ван Рейменам считает, что «цифровые сотрудники» помогут компаниям наконец сосредоточиться на эффективности работы, а также диверсифицировать свои кадры
Марк Ван Рейменам
Марк Ван Рейменам (Фото: из личного архива)

В интервью РБК нидерландский эксперт по цифровизации и технологиям Марк ван Рейменам поделился прогнозом, как массовый переход компаний на удаленку отразится на рынке труда. По его мнению, в мире распространяется концепция «цифрового сотрудника»: компании будут набирать удаленных работников, постоянно проживающих в других странах. «Многие стартапы уже сейчас перестали арендовать офисы, остальные снимают офисы меньшего размера: не чтобы сидеть там постоянно, а скорее, чтобы встречаться с коллегами и деловыми партнерами, — отмечает эксперт. — Связь между тем, где мы работаем и где живем, разорвалась: теперь вы можете жить в одной части планеты и работать в совершенно другой. Конечно, нам придется урегулировать многие законодательные детали, особенно те, которые связаны с налогами».

Переход компаний к использованию «цифровых сотрудников» позволит им привлекать более диверсифицированную рабочую силу. Кроме того, с распространением удаленной работы компании сильнее сфокусируются на эффективности, а микроменеджменту (навязчивому контролю за сотрудниками и стремлению управлять в «ручном режиме». — РБК) придет конец. «Если ты управленец, привыкший к микроменеджменту, это проблема, потому что ты больше не можешь этим заниматься», — считает ван Рейменам.

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Комментируя относительно невысокую распространенность удаленной работы в России, он отмечает, что Европа экспериментировала с этим форматом занятости уже давно: «Если мы посмотрим на нидерландские компании, то увидим, что удаленка стала нормой почти десятилетие назад. Тогда у нас законодательно закрепили понятие «новый способ работы», которое означало, что люди могут полноценно работать из дома. Так что этот сдвиг происходил уже долгие годы. И когда в марте правительство объявило, что нужно перейти на удаленку, большинство компаний сделало это по щелчку. Если вы до этого не экспериментировали с удаленной работой, то для вас переход от графика с 08:30 до 17:30 не может пройти мгновенно». Эксперт считает, что в конечном итоге удаленная работа станет популярной и в России и коронакризис может ускорить здесь переход на нее.

Марк ван Рейменам — нидерландский эксперт по цифровизации компаний, аналитике больших данных и искусственному интеллекту, входит в топ-50 самых влиятельных людей в мировом блокчейн-сообществе. Основатель Mavin.org — платформы, ранжирующей источники информации в интернете по достоверности с помощью блокчейна, и медиапортала Datafloq, посвященного передовым технологиям.

Автор: Илья Носырев
Теги: удаленная работа, менеджмент, цифровизация
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