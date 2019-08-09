Архангельск возглавил рейтинг городов по тратам на развлечения

Также среди лидеров по тратам на посещение кафе и ресторанов жители Калининграда и Вологды, выяснили эксперты «Ромир»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Лидерами по тратам жителей на походы в рестораны, кафе и услуги гостиниц среди российских городов стали Архангельск и Калининград, а в кино чаще всех ходили жители Вологды и Барнаула, следует из исследования холдинга «Ромир» (есть у РБК).

Эксперты проанализировали, сколько жители российских городов тратили на развлечения с июля 2018 года по июль 2019-го в процентах от общих расходов в год. Также учитывалась частота посещения развлекательных заведений — кинотеатров и ресторанов.

Жители Архангельска потратили на услуги заведений HoReCa (гостиничный и ресторанный бизнес. — РБК) 6,2% от своих годовых трат, жители Калининграда — 6%. На третьем месте по объему трат на рестораны, кафе и гостиницы оказалась Вологда (5,5% от годовых трат). Замыкают пятерку городов, жители которых не жалеют денег на эти цели, Москва и Санкт-Петербург с одинаковым показателем в 5,3% от годовых расходов.

Жители Вологды лидируют по размеру трат на походы в кино (2,7% от годовых трат) и по частоте посещения кинотеатров (в среднем 11 раз в год). Так же часто ходят в кино только жители Барнаула, однако, как отмечают эксперты, средний чек на поход в кино в этом городе самый маленький в России — 359 руб. Для сравнения, в Вологде он достигает 897 руб.

Следом за Вологдой по размеру годовых трат на кино в общей структуре годовых расходов идет Москва. Жители столицы тратят на просмотр киноновинок 1,7% от общей суммы расходов в год, столичный житель в среднем бывает в кино семь раз в год и оставляет там 945 руб. (самый большой средний чек на поход в кино).