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Архангельск возглавил рейтинг городов по тратам на развлечения
Также среди лидеров по тратам на посещение кафе и ресторанов жители Калининграда и Вологды, выяснили эксперты «Ромир»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Лидерами по тратам жителей на походы в рестораны, кафе и услуги гостиниц среди российских городов стали Архангельск и Калининград, а в кино чаще всех ходили жители Вологды и Барнаула, следует из исследования холдинга «Ромир» (есть у РБК).

Эксперты проанализировали, сколько жители российских городов тратили на развлечения с июля 2018 года по июль 2019-го в процентах от общих расходов в год. Также учитывалась частота посещения развлекательных заведений — кинотеатров и ресторанов.

Жители Архангельска потратили на услуги заведений HoReCa (гостиничный и ресторанный бизнес. — РБК) 6,2% от своих годовых трат, жители Калининграда — 6%. На третьем месте по объему трат на рестораны, кафе и гостиницы оказалась Вологда (5,5% от годовых трат). Замыкают пятерку городов, жители которых не жалеют денег на эти цели, Москва и Санкт-Петербург с одинаковым показателем в 5,3% от годовых расходов.

Жители Вологды лидируют по размеру трат на походы в кино (2,7% от годовых трат) и по частоте посещения кинотеатров (в среднем 11 раз в год). Так же часто ходят в кино только жители Барнаула, однако, как отмечают эксперты, средний чек на поход в кино в этом городе самый маленький в России — 359 руб. Для сравнения, в Вологде он достигает 897 руб.

Следом за Вологдой по размеру годовых трат на кино в общей структуре годовых расходов идет Москва. Жители столицы тратят на просмотр киноновинок 1,7% от общей суммы расходов в год, столичный житель в среднем бывает в кино семь раз в год и оставляет там 945 руб. (самый большой средний чек на поход в кино).

Жители Санкт-Петербурга в 2018 году потратили на кино 1,5% от общих трат за год (средний петербуржец бывает в кино семь раз в год и оставляет там 797 руб.). Красноярск отметился показателем в 1,2% (девять раз в год, средний чек — 462 руб.). Жители остальных городов потратили на кино не более 1% от общих расходов.

Эксперты также обнаружили, что на услуги HoReCa довольно большой процент от годовых расходов отводят жители городов с самыми маленькими годовыми тратами. Так, например, жители Ульяновска, потратившие за год меньше жителей всех остальных городов, все равно выделили на кафе и рестораны 5,8% своего бюджета. Сопоставимую часть бюджета на данный сегмент потратили также жители Астрахани (5,8%), Екатеринбурга (5,4%), Кемерово (5,2%) и Первоуральска (5,1%).

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В целом среди городов с наименьшими годовыми тратами этот показатель варьируется от 3 до 5,4%. Это не меньше в процентном соотношении, чем тратят жители городов с наивысшими годовыми тратами, и свидетельствует о том, что жителям России важно тратить деньги на развлечения.

Россияне выбирают трату деньги на развлечения, чтобы получить эмоции, считает президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин. «Покупатели сейчас испытывают эмоциональный голод, что позволяет развивающимся площадкам-агрегаторам привлекать потребителей разных городов не только в разрезе кино, но и театра, иммерсивных шоу и других форматов», — объясняет он.

По мнению Милехина, на увеличение трат в этом сегменте работает также активная вовлеченность молодежи.

Автор: Наталья Демченко
Теги: развлечения, траты
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