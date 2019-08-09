Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России

Социальные сети и блогеры влияют на выбор 45% российских покупателей предметов роскоши. «Вес» блогосферы будет увеличиваться и дальше: 95% представителей поколения Z при принятии решений полагаются именно на соцсети

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В России блогеры и социальные сети стали основным каналом влияния при принятии решений о покупке тех или иных предметов роскоши — на них полагается 45% покупателей люкса, следует из отчета BCG и Altagamma «True-Luxury Global Consumer Insight» (мировая версия отчета была представлена в апреле, данные по России тогда отдельно не раскрывались). Еще шесть лет назад, в 2013 году, покупки под влиянием блогосферы осуществляли только 11% потребителей в России.

К покупателям «люкса» аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши €39 тыс. Размер «чека» таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял €37 тыс.

«Вес» блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%. Всего в 1 п.п. расхождение по другим основным каналам влияния: журналам доверяет 36% российских покупателей (в мире — 37%), сайтам брендов — 33% (34%).

По оценке BCG и Altagamma, в 2018 году мировой рынок предметов роскоши составил €920 млрд и к 2025 году может достигнуть €1,3 трлн. При этом через шесть лет половину продаж люкса обеспечат миллениалы — сейчас они занимают 32% в структуре потребления. Как отмечает управляющий директор и партнер BCG Иван Котов, теперь, когда в игру вступает поколение Z (родившиеся с 1995 по 2012 год), влияние блогеров и соцсетей будет только расти, так как 95% представителей этой возрастной группы при принятии решений полагаются именно на соцсети.