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Бизнес ,  
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Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России
Социальные сети и блогеры влияют на выбор 45% российских покупателей предметов роскоши. «Вес» блогосферы будет увеличиваться и дальше: 95% представителей поколения Z при принятии решений полагаются именно на соцсети
Фото: Grace Lunn / DPA / ТАСС

В России блогеры и социальные сети стали основным каналом влияния при принятии решений о покупке тех или иных предметов роскоши — на них полагается 45% покупателей люкса, следует из отчета BCG и Altagamma «True-Luxury Global Consumer Insight» (мировая версия отчета была представлена в апреле, данные по России тогда отдельно не раскрывались). Еще шесть лет назад, в 2013 году, покупки под влиянием блогосферы осуществляли только 11% потребителей в России.

К покупателям «люкса» аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши €39 тыс. Размер «чека» таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял €37 тыс.

«Вес» блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%. Всего в 1 п.п. расхождение по другим основным каналам влияния: журналам доверяет 36% российских покупателей (в мире — 37%), сайтам брендов — 33% (34%).

По оценке BCG и Altagamma, в 2018 году мировой рынок предметов роскоши составил €920 млрд и к 2025 году может достигнуть €1,3 трлн. При этом через шесть лет половину продаж люкса обеспечат миллениалы — сейчас они занимают 32% в структуре потребления. Как отмечает управляющий директор и партнер BCG Иван Котов, теперь, когда в игру вступает поколение Z (родившиеся с 1995 по 2012 год), влияние блогеров и соцсетей будет только расти, так как 95% представителей этой возрастной группы при принятии решений полагаются именно на соцсети.

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В рамках исследования аналитики также выяснили:

  • Для 45% российских покупателей люкса при выборе того или иного бренда имеют значения вопросы социальной ответственности и устойчивого развития, которым занимается компания. Аналогичный показатель у покупателей в США. В Южной Корее это важно для 81% покупателей, в Японии — для 70%, в Китае — для 66%.
  • На вопрос, какие ваши любимые бренды ассоциируются с люксом, россияне отвечали: Gucci, Chanel, Prada, Louis Vuitton, Christian Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Versace, Hugo Boss, Brioni.
  • Покупатели активно реагируют на коллаборации между люксовыми брендами и массовым сегментом: 90% покупателей продукции сегмента люкс в России знают о таких совместных продуктах брендов, 42% — покупали.
  • В апреле аналитики BCG и Altagamma указывали на новый заметный тренд — развитие вторичного рынка предметов роскоши (к 2021 году составит €31 млрд при годовых темпах роста в 12%). В мире 60% потребителей люкса заинтересованы в подобных товарах. Интерес к этой категории аналитики объясняли в том числе предполагаемым повышением соотношения цены и качества, повышенной прозрачностью цен и возможностью проверки подлинности. «В России данный тренд пока не получил широкого развития, у нас только 42% респондентов высказали заинтересованность в покупке на вторичном рынке, и лишь 13% из них реально совершали подобную сделку. Среди причин можно назвать сложность трансграничных покупок на интернет-площадках и проблемы с аутентификацией товара. При этом самыми популярными марками в данном сегменте рынка в нашей стране стали Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabbana», — приводят в исследовании слова управляющего директора и партнера BCG Николая Яковлева. Чаще всего российские потребители покупают подержанные сумки (43%) и верхнюю одежду (16%).
Автор: Ирина Парфентьева
Теги: предметы роскоши
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