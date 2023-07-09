Как вырос пассажиропоток российских авиакомпаний. Инфографика

В январе—мае 2023 года российскими авиакомпаниями воспользовались 37,5 млн пассажиров. Этот показатель за первый квартал выше, чем в прошлом году, на 21%. В 2022 году в тот же период число пассажиров было 31,06 млн, в 2021 году — 32,97 млн. Минимум был зафиксирован в 2020 году — 24,97 млн.