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Как вырос пассажиропоток российских авиакомпаний. Инфографика
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос более чем на 20%
В январе—мае 2023 года российскими авиакомпаниями воспользовались 37,5 млн пассажиров. Этот показатель за первый квартал выше, чем в прошлом году, на 21%. В 2022 году в тот же период число пассажиров было 31,06 млн, в 2021 году — 32,97 млн. Минимум был зафиксирован в 2020 году — 24,97 млн.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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