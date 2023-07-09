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Как вырос пассажиропоток российских авиакомпаний. Инфографика

Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос более чем на 20%

Как вырос пассажиропоток российских авиакомпаний. Инфографика

В январе—мае 2023 года российскими авиакомпаниями воспользовались 37,5 млн пассажиров. Этот показатель за первый квартал выше, чем в прошлом году, на 21%. В 2022 году в тот же период число пассажиров было 31,06 млн, в 2021 году — 32,97 млн. Минимум был зафиксирован в 2020 году — 24,97 млн.

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Светлана Прохорова
Авиакомпании пассажиропоток Россия
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