«Коммерсантъ» узнал о переходе к «Туризму.рф» долей в 24 компаниях

Госкорпорация вошла в капитал компаний по строительству туристических объектов, которые были основаны структурами, связанными с миллиардерами и чиновниками, в том числе с Владимиром Евтушенковым и Борисом Титовым

Территория комплекса отдыха «Завидово» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Госкорпорация «Туризм.рф», которая занимается развитием туристической инфраструктуры, вошла в уставный капитал 24 компаний по строительству туристических объектов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СПАРК.

В частности, к «Туризму.рф» перешли 49% в ООО «Визит Абрау», которое создала компания «Абрау Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 49% в «Ангара отеле» и «Электре», подконтрольных En+, 1% в ООО «Космос отель Каракольские озера», основанном АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова, 25% в ООО «Лаго Наки», которое учредила компания «Красная поляна», контролируемая бывшим министром сельского хозяйства Александром Ткачевым, для строительства горнолыжного курорта в Адыгее. Кроме того, госкорпорация вошла в состав учредителей туристических проектов в Завидово Тверской области и парка «Три вулкана» на Камчатке, которые реализует топ-менеджер курорта «Роза Хутор» в Сочи.

Как пишет «Коммерсантъ», в этих компаниях. а также в «Туризме.рф» не предоставили комментарии.

Источник газеты, знакомый с ситуацией, сообщил, что владельцы компаний, отдавших доли госкорпорации, могут взамен получать льготные кредиты со ставкой 5%, а также софинансирование объектов на своих курортах в рамках региональных и федеральных программ.

Издание также со ссылкой на источник пишет, что у госкорпорации будет право вето на решения компаний. Его собеседник полагает, что сотрудничество с госструктурой позволит компаниям снизить административную нагрузку, однако в то же время создаст риски из-за проверок расходования средств. «Вспоминая опыт подготовки к Олимпиаде в Сочи, я не завидую инвесторам, получившим льготные кредиты. Механизмы контроля со стороны кредиторов серьезно ужесточились, и бизнесмены отвечают личными активами», — отметил он.

При этом источник газеты утверждает, что для многих крупных инвесторов в туристическом секторе проекты скорее политически мотивированы и их окупаемости никто не ждет.

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Партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов в свою очередь полагает, что участие в капитале ряда компаний, реализующих туристические проекты, позволит «Туризму.рф» осуществлять корпоративный контроль и получать информацию о выполнении плана.

На фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на внутренний туризм. В конце 2021 года сервис OneTwoTrip в своем совместном с «СберИндекс» исследовании выяснил, что за первые девять месяцев года россияне потратили на 33,5% больше во время путешествий по России, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики сообщили, что в 2021 году был зафиксирован «взрывной интерес» к поездкам по стране, а спрос на такие путешествия превысил показатели 2018 и 2019 годов.