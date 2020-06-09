Власти Москвы заявили об открытии 70% всех магазинов после карантина

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После снятия самоизоляции и отмены части карантинных ограничений в Москве уже открылись 70% предприятий торговли и 80% заведений сферы услуг. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На сегодняшний день у нас уже практически 70% магазинов открылось и уже почти 80% открылось [предприятий] сферы услуг. Понятно, рестораторы у нас только впереди, будем смотреть, потому что это одна из самых, наверное, чувствительных отраслей», — сказал он.

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