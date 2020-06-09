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Падение цен на нефть ,  
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BP сократит 15% сотрудников до конца года

Компания сократит 10 тыс. рабочих мест из 70 тыс., в основном увольнения коснутся офисных сотрудников. По словам гендиректора Бернарда Луни, из-за падения цен на нефть BP «тратит больше, чем зарабатывает»
Бернард Луни
Бернард Луни (Фото: Toby Melville / Reuters)

Британская нефтяная компания BP до конца текущего года сократит 10 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в обращении гендиректора компании Бернарда Луни к сотрудникам, опубликованном на сайте BP.

Как отмечает Financial Times, в марте компания объявила, что не планирует сокращать рабочие места в течение трех месяцев. Теперь же BP под сокращение попадет почти 15% сотрудников из 70 тыс. По словам Луни, в основном увольнения коснутся сотрудников, которые работают в офисах.

«Цена на нефть упала намного ниже уровня, который нам нужен для получения прибыли. Мы тратим намного больше, чем зарабатываем — я говорю о миллионах долларов в день», — заявил Луни. По его словам, в первом квартале чистый долг BP вырос на $6 млрд.

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Управление компанией обходится в $22 млрд в год, из которых около $8 млрд — это расходы на персонал, заявил гендиректор BP. Компания намерена сократить капитальные вложения на 25% в этом году (около $3 млрд) и сэкономить еще $2,5 млрд в следующем. «Нам, вероятно, придется пойти еще дальше», — не исключил Луни.

С учетом сложившейся ситуации компания не будет повышать зарплаты топ-менеджерам до 31 марта 2021 года, также заявил он.

Источники Reuters заявили, что сокращение рабочих мест связано со стремлением Луни «сделать 111-летнюю нефтяную компанию более гибкой, поскольку она готовится к переходу на низкоуглеродную энергетику». По словам собеседника агентства, кризис, вызванный коронавирусом, ускорил эти планы. В апреле Луни также объявил о намерении сократить число руководящих сотрудников вдвое в соответствии с планом по изменению структуры компании.

Луни занял пост главы BP в феврале. На этой должности он сменил Роберта Дадли, который возглавил компанию в 2010 году.

BP — партнер «Роснефти» по нефтяным, газовым и геологоразведочным проектам и ее акционер (владеет 19,75% компании).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: BP, массовые сокращения
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