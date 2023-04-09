Компании рассказали, как планируют проводить летние корпоративы

Большинство компаний собираются проводить летние корпоративы на природе или устраивать спортивные соревнования

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В этом году устраивать летние корпоративы собираются почти треть (29%) российских компаний, следует из данных опроса Superjob (есть у РБК). Опрос был проведен 20 марта — 7 апреля, в нем участвовали представители 1 тыс. предприятий и организаций из всех округов страны.

В прошлом году корпоративы летом проводили 21% компаний. Это меньше, чем в коронавирусном 2021-м (25%).

Самым популярным форматом участники опроса назвали выезд на природу; некоторые организации проведут спортивные соревнования, например, лазертаг или футбольный матч. Чаще всего поводами для корпоратива летом становятся профессиональные праздники и дни рождения компаний, сообщает Superjob.

Уложиться в прошлогодний бюджет рассчитывают 39% предприятий, которые устраивали корпоративы в прошлом году. 19% собираются потратить больше, еще 10% — снизить расходы на мероприятие.

Что касается новогодних корпоративов, по данным «Коммерсанта», осенью 2022 года от их проведения отказались 70% организаций, которые ранее планировали праздничные мероприятия для сотрудников и клиентов. Решение было принято «из-за несвоевременности развлекательных мероприятий» в связи с продолжающимися военными действиями на Украине и частичной мобилизацией.

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий сообщили РБК, что компании сократили бюджеты на организацию новогодних корпоративов в среднем на 20% к прошлогодним уровням.