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Облигации Saudi Aramco вызвали рекордный спрос у инвесторов
Спрос инвесторов на дебютные еврооблигации саудовской госкомпании достиг $100 млрд. Ранее Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Спрос инвесторов на евробонды ​Saudi Aramco достиг $100 млрд, сообщает Reuters. Это в восемь раз превышает объем размещения — $12 млрд. Это первое в истории размещение облигаций Saudi Aramco на международном рынке.

Как отмечает Reuters, объем спроса на бумаги Saudi Aramco стал крупнейшим в истории среди облигаций развивающихся рынков. В 2018 году году при размещении гособлигаций Катара на $12 млрд спрос составил $52 млрд, в 2016 году при размещении гособлигаций Саудовской Аравии на $17,5 млрд инвесторы подали заявки на $67 млрд, при размещении гособлигаций Аргентиной в 2016 году на $16,5 млрд спрос составил $69 млрд.

Бизнес
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

На прошлой неделе Saudi Aramco впервые раскрыла свои финансовые показатели. Чистая прибыль по итогам 2018 года выросла на 46,3%, до $111,1 млрд при выручке почти $356 млрд. По подсчетам экспертов Moody's Investors Service, чистая прибыль Saudi Aramco в прошлом году превысила показатели Apple, Google и ExxonMobil вместе взятых ($59,5 млрд, $30,7 млрд и $20,8 млрд). Таким образом, саудовская компания стала самой прибыльной в мире.

Moody's и Fitch дали высокую оценку запланированному Saudi Aramco выпуску облигаций (A1 и A+). Bloomberg отмечал, что оценка могла бы быть и выше, но добиться более высокого кредитного рейтинга Saudi Aramco мешает налоговое давление со стороны властей: компания выплачивает 50% своего дохода в виде налога на прибыль.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Saudi Aramco, облигации, инвесторы
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