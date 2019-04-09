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Бизнес ,  
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«Коммерсантъ» узнал о планах Macquarie выйти из российской «дочки» Enel
Macquarie владеет 6,3% «Энел Россия» через консорциум с участием РФПИ и AGC Equity Partners, его доля оценивается в 3 млрд руб.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Австралийский инвестфонд Macquarie планирует выйти из консорциума PFR Partners Fund I Limited, владеющего 19,03% энергокомпании «Энел Россия», российской «дочки» итальянской Enel, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Помимо Macquarie в консорциум входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточный инвестфонд AGC Equity Partners. У всех сторон по 33,3% PFR Partners Fund I Limited.

Macquarie планирует продать свою долю в консорциуме до конца 2019 года, утверждает источник газеты. При этом в одном из фондов-акционеров подтвердили «Коммерсанту», что Macquarie может выйти из капитала Enel, и уточнили, что юридические права на это появятся у австралийского инвестфонда через месяц.

Доля в консорциуме — последний актив Macquarie в России, причиной отказа от них является окончание мандата на инвестирование в этой стране, утверждает один из собеседников издания. По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Скляра, пакет Macquaire в российской «дочке» Enel стоит около 3 млрд руб. Он отметил, что сейчас дивидендная доходность ценных бумаг компании равна 13,9%.

Другой источник газеты сообщил, что в AGC Equity Partners также рассматривают возможность выхода из консорциума.

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Консорциум в составе РФПИ, AGC Equity Partners, Macquarie и Rusenergo Fund приобрел 26,43% акций «Энел Россия» в 2012 году за $625 млн. В 2016-м ВТБ получил долю Rusenergo Fund за долги, тогда же доля консорциума в «дочке» Enel снизилась до 19,03%.

В России «дочка» Enel владеет четырьмя ГРЭС — Конаковской, Невинномысской, Среднеуральской и Рефтинской. Общая мощность компании по производству электроэнергии составляет 9,42 тыс. МВт, по выработке теплоэнергии — 2,38 тыс. Гкал/ч.

В 2016-м источники газеты «Коммерсантъ» сообщали, что Enel планирует выйти из российской энергетики и продать имеющиеся в стране активы, но в компании эту информацию опровергли.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Enel, консорциум
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