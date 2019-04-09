«Коммерсантъ» узнал о планах Macquarie выйти из российской «дочки» Enel

Macquarie владеет 6,3% «Энел Россия» через консорциум с участием РФПИ и AGC Equity Partners, его доля оценивается в 3 млрд руб.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Австралийский инвестфонд Macquarie планирует выйти из консорциума PFR Partners Fund I Limited, владеющего 19,03% энергокомпании «Энел Россия», российской «дочки» итальянской Enel, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Помимо Macquarie в консорциум входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточный инвестфонд AGC Equity Partners. У всех сторон по 33,3% PFR Partners Fund I Limited.

Macquarie планирует продать свою долю в консорциуме до конца 2019 года, утверждает источник газеты. При этом в одном из фондов-акционеров подтвердили «Коммерсанту», что Macquarie может выйти из капитала Enel, и уточнили, что юридические права на это появятся у австралийского инвестфонда через месяц.

Доля в консорциуме — последний актив Macquarie в России, причиной отказа от них является окончание мандата на инвестирование в этой стране, утверждает один из собеседников издания. По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Скляра, пакет Macquaire в российской «дочке» Enel стоит около 3 млрд руб. Он отметил, что сейчас дивидендная доходность ценных бумаг компании равна 13,9%.

Другой источник газеты сообщил, что в AGC Equity Partners также рассматривают возможность выхода из консорциума.