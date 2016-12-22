Оргкомитет ЧМ-2018 выбрал рестораторов для VIP-гостей чемпионата

Оргкомитет ЧМ-2018 назвал четыре компании, которые окажут кейтеринговые услуги для VIP-гостей. Вместе с «Арена фудс», выигравшей тендер на обслуживание болельщиков, кормить их будут «Новиков кейтеринг», Ginza Project и «Фьюжн»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Партнерами — рестораторами оргкомитета ЧМ-2018 станут «Арена фудс», «Новиков кейтеринг», Ginza Project и «Фьюжн». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина.

Эти компании будут обеспечивать питание для гостей VIP-зон и приглашенных делегаций. Зона ответственности компаний будет разделена по региональному признаку. Так, «Арена фудс» (входит в группу компаний «Шоколадница») будет обеспечивать питание VIP-гостей чемпионата на стадионах в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и на стадионе «Спартак» в Москве. «Новиков кейтеринг» (входит в Novikov Group Аркадия Новикова, в рамках которой также действуют бренды #Farsh, Bolshoi и Krispy Kreme) будет работать на стадионах «Лужники» в Москве и «Фишт» в Сочи. Ginza Project (управляет проектами «Даниловский рынок», Allfoods, Ginza Sky) будет обеспечивать питание гостей ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, а «Фьюжн» — в Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Саранске.

«Арена фудс» в 2017 году занималась организацией питания гостей Кубка конфедераций. Кроме того, в 2016 году компания выиграла тендер на организацию питания болельщиков на стадионах в ходе чемпионата мира по футболу.

«Мы принимали решение с учетом способности компаний предоставлять сервис адекватного уровня в конкретном регионе», — пояснил выбор Сорокин. Он также добавил, что выбор сервисных компаний для ЧМ-2018 почти завершен и «осталось определить компании, которые участвуют в организации конгресса». «Сейчас этот процесс в финальной стадии», — подчеркнул он.

В октябре 2017 года российский оргкомитет ЧМ-2018 разорвал с ООО «Матч Хоспиталити» (российской «дочкой» швейцарской компании Match Hospitality) контракт на оформление VIP-зон и организацию питания для VIP-гостей на стадионах чемпионата. Причины этого решения в оргкомитете не объяснили. В компании сообщили, что разрыв контракта не приведет к финансовым потерям и что компания продолжит заниматься продажей так называемых пакетов гостеприимства — самых дорогих билетов на лучшие места стадионов, где пройдут матчи мундиаля.