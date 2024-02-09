 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Северную верфь» возглавил бывший топ-менеджер «Роснано»

«Северную верфь» возглавил бывший топ-менеджер «Роснано» Михаил Ненюков
Михаил Ненюков
Михаил Ненюков (Фото: kumz.ru)

Генеральным директором петербургской «Северной верфи» назначили бывшего топ-менеджера Каменск-Уральского металлургического завода, «Роснано» и «Калашникова» Михаила Ненюкова, следует из данных на сайте раскрытия информации. Он сменил на этом посту Игоря Орлова.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО СЗ «Северная верфь» Орлова Игоря Анатольевича. Образовать единоличный исполнительный орган — избрать генеральным директором ПАО СЗ «Северная верфь» Ненюкова Михаила Юрьевича сроком на пять лет», — говорится в решении совета директоров.

Орлов возглавлял компанию с июня 2020 года, до этого почти восемь лет он был губернатором Архангельской области.

Ненюков руководил Каменск-Уральским металлургическим заводом с сентября 2022 года по декабрь 2023 года, до этого был старшим управляющим директором «Роснано» по НИОКР, производству и цифровой трансформации портфельных компании. С 2015 по 2021 год работал на разных позициях в концерне «Калашников», в том числе советником директоров судостроительного завода «Вымпел» (до 2021 года входил в состав концерна, после — в ОСК). Ранее был управляющим директором ОАО «Полема» и возглавлял Тверской вагоностроительный завод.

«Северная верфь» является одним из ключевых активов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), созданной по указу президента России Владимира Путина в 2007 году. Предприятие занимается строительством многоцелевых фрегатов проекта 22350 ближней и дальней морской зоны и других надводных кораблей. По итогам 2021 года компания зафиксировала убыток в размере 3,55 млрд руб., выручка составила 30,97 млрд руб.

В 2017 году «Северная верфь» получила заказ компании «Норебо» на одну из самых крупных серий рыболовных судов в рамках программы инвестиционных квот. Однако в 2023 году заказчик перевел большую часть из них на свою верфь в Отрадном из-за неоднократных срывов сроков выполнения контрактов. После этого последовала передача на пять лет 100% акций ОСК в доверительное управление ВТБ, ее гендиректором стал бывший первый зампред банка Андрей Пучков, а глава финансовой организации Андрей Костин возглавил совет директоров. Путин, комментируя это решение, признавал наличие «проблем и вопросов» к работе структуры.

В сентябре Костин говорил РБК об «огромных финансовых проблемах» ОСК, а также устаревших технологиях строительства судов, которые замедляют производительность. Он оценил размер необходимых инвестиций в развитие компании и отрасли в целом в 0,5-1 трлн руб. на ближайшие пять-семь лет.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

На «Северной верфи» сменят гендиректора
Бизнес
Михаил Ненюков

В конце 2023 года стало известно о возможных кадровых перестановках на «Северной верфи». По данным источников «Ведомостей», в ОСК обсуждают «настройки управленческой команды» на предприятиях для решения задач «по повышению эффективности и системному перезапуску отрасли».

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Россия «Северная верфь» Роснано
Материалы по теме
На «Северной верфи» сменят гендиректора
Бизнес
Прокуратура потребовала арестовать акции «дочек» «Северной верфи»
Бизнес
Экс-глава «Северной верфи» получил условный срок за помощь следствию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 17:04
«Северную верфь» возглавил бывший топ-менеджер «Роснано» Бизнес, 19:48
ISU объяснил, почему отдал российским фигуристам бронзу Олимпиады Спорт, 19:47
Ученые зафиксировали одну из крупнейших вспышек на Солнце Технологии и медиа, 19:39
Кабмин утвердил выплаты в ₽100 тыс. на пострадавших от обстрелов детей Общество, 19:32
Как космические туристы вернулись с МКС на корабле SpaceX. Видео Технологии и медиа, 19:32
Инфраструктура Москвы, комфорт загорода: что предлагают ЖК Подмосковья РБК и ПИК, 19:23
ПСБ расширил возможности для розничных инвесторов Пресс-релиз, 19:18
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
СПБ Биржа обнаружила у себя несоответствие первому уровню листинга Инвестиции, 19:18
В «Самолете» сменится гендиректор Бизнес, 19:11
Касаткина стала второй россиянкой в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби Спорт, 19:11
Военная операция на Украине. Карта на 9 февраля Политика, 19:06
Запуск новых проектов жилья в России в январе сократился до уровня 2021 г Недвижимость, 19:03
«Зенит» досрочно стал победителем «Кубка равноправия» в Катаре Спорт, 19:02
Умер один из пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске Политика, 19:00