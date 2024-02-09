«Северную верфь» возглавил бывший топ-менеджер «Роснано»

Михаил Ненюков (Фото: kumz.ru)

Генеральным директором петербургской «Северной верфи» назначили бывшего топ-менеджера Каменск-Уральского металлургического завода, «Роснано» и «Калашникова» Михаила Ненюкова, следует из данных на сайте раскрытия информации. Он сменил на этом посту Игоря Орлова.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО СЗ «Северная верфь» Орлова Игоря Анатольевича. Образовать единоличный исполнительный орган — избрать генеральным директором ПАО СЗ «Северная верфь» Ненюкова Михаила Юрьевича сроком на пять лет», — говорится в решении совета директоров.

Орлов возглавлял компанию с июня 2020 года, до этого почти восемь лет он был губернатором Архангельской области.

Ненюков руководил Каменск-Уральским металлургическим заводом с сентября 2022 года по декабрь 2023 года, до этого был старшим управляющим директором «Роснано» по НИОКР, производству и цифровой трансформации портфельных компании. С 2015 по 2021 год работал на разных позициях в концерне «Калашников», в том числе советником директоров судостроительного завода «Вымпел» (до 2021 года входил в состав концерна, после — в ОСК). Ранее был управляющим директором ОАО «Полема» и возглавлял Тверской вагоностроительный завод.

«Северная верфь» является одним из ключевых активов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), созданной по указу президента России Владимира Путина в 2007 году. Предприятие занимается строительством многоцелевых фрегатов проекта 22350 ближней и дальней морской зоны и других надводных кораблей. По итогам 2021 года компания зафиксировала убыток в размере 3,55 млрд руб., выручка составила 30,97 млрд руб.

В 2017 году «Северная верфь» получила заказ компании «Норебо» на одну из самых крупных серий рыболовных судов в рамках программы инвестиционных квот. Однако в 2023 году заказчик перевел большую часть из них на свою верфь в Отрадном из-за неоднократных срывов сроков выполнения контрактов. После этого последовала передача на пять лет 100% акций ОСК в доверительное управление ВТБ, ее гендиректором стал бывший первый зампред банка Андрей Пучков, а глава финансовой организации Андрей Костин возглавил совет директоров. Путин, комментируя это решение, признавал наличие «проблем и вопросов» к работе структуры.

В сентябре Костин говорил РБК об «огромных финансовых проблемах» ОСК, а также устаревших технологиях строительства судов, которые замедляют производительность. Он оценил размер необходимых инвестиций в развитие компании и отрасли в целом в 0,5-1 трлн руб. на ближайшие пять-семь лет.

В конце 2023 года стало известно о возможных кадровых перестановках на «Северной верфи». По данным источников «Ведомостей», в ОСК обсуждают «настройки управленческой команды» на предприятиях для решения задач «по повышению эффективности и системному перезапуску отрасли».