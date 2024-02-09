Эксперты прокомментировали сообщения об обновлении iOS для России

В бета-версии iOS 17.4 у пользователей возникла проблема с веб-приложениями. Часть пользователей и СМИ сообщили, что она касается и iPhone в России, однако специалисты указывают, что обновление действует только для зоны ЕС

Фото: Андрей Любимов / РБК

В бета-версии iOS 17.4 прекратилась поддержка веб-приложений для iPhone в Европейском союзе, сообщили в организации разработчиков софта Open Web-Advocacy (OWA). Об аналогичной проблеме написал портал 9to5mac.

Веб-приложения стали открываться в браузере, что может привести к потере сохраненных в них данных пользователей. При этом возможность добавлять сайты на главный экран смартфона осталась, пишет портал. Как отмечают в OWA со ссылкой на разработчиков обновления, это не касается пользователей за пределами ЕС.

О том, что с негативными последствиями обновления столкнулись владельцы iPhone из России, писали издание PeopleTalk и пользователи портала DTF. Подтверждения возникновения проблемы и в России нет, рассказал РБК ведущий мобильный разработчик EvApps Максим Казанцев.

«Эти изменения коснутся так называемых прогрессивных веб-приложений (PWA) и связаны с законодательством ЕС, которое предполагает, что пользователи айфонов должны иметь возможность загружать приложения не только из AppStore, но и из других магазинов, а разработчики приложений должны иметь возможность писать веб-браузеры на собственном движке, а не только используя предоставленные Apple инструменты», — сказал он.

Он подтвердил, что в обновленной версии 17.4 могут быть удалены данные, которые хранятся в веб-приложениях, а также исчезнуть возможность отправки пуш-уведомлений.

«Введение возможности отказаться от открытия приложения в браузере при первом запуске хотя и предоставляет выбор пользователю, в то же время может ограничить доступность и функциональность определенных онлайн-сервисов. Нам важно следить за реакцией общественности на это изменение и оценить, как оно будет влиять на пользовательский опыт и взаимодействие с мобильными приложениями в будущем», — сказал РБК основатель студии разработки AppFox Вячеслав Богаткин.

Руководитель отдела iOS-разработки red_mad_robot Алексей Тюрнин заявил, что бета-версия iOS 17.4 «больше похожа на баг, чем на осознанное решение Apple». «Это связано с отказом от обязательного использования WebKit для всех браузеров на iOS. Я ожидаю, что PWA в финальном обновлении 17.4 должны заработать снова», — заявил собеседник РБК.

«Ограничения обусловлены появлением альтернативных сторов и, соответственно, внедрением разных браузерных движков и браузеров по умолчанию. Поэтому для пользователей ЕС таким образом отключили поддержку PWA», — заявил менеджер проектов Touch Instinct Глеб Мещеряков. Он также добавил, что на территории России все работает как прежде.

Выход полной версии iOS 17.4 ожидается в марте 2024 года, сообщали в Apple.